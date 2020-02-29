Украинский писатель предупредил, что страна "станет русской"

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на . Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства. Такое мнение журналу "Новое время" высказал писатель Тарас Прохасько.

Как заявил литератор, он недоволен тем, что "пропаганда и просвещение" последних лет не дали нужных результатов.

"На Украине до сих пор сильная зависимость от России . И в первую очередь ментальная", — пожаловался Прохасько.

По его мнению, из-за влияния Москвы страна теряет свою "украинскость".

"И все идет к тому, что русское на Украине станет нормой и фактически самой Украиной", — заявил писатель.

Украина активно пытается бороться с "коммунистическим прошлым". Так, в 2015 году в стране вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает пропаганду символики СССР и предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

За последние годы Киев принял ряд законопроектов, которые устанавливают для радио и телевидения нормы, определяющие долю контента на украинском языке: не менее 75 процентов в течение суток в каждом из промежутков времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Кроме того, с 2015 года Госагенство Украины по вопросам кино может запрещать показ фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.