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Украинский писатель предупредил, что страна "станет русской"
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РИА Новости

Украинский писатель предупредил, что страна "станет русской"

20:32 29.02.2020 (обновлено: 22:40 29.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкМолодежь с флагом Украины в Киеве
Молодежь с флагом Украины в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства. Такое мнение журналу "Новое время" высказал писатель Тарас Прохасько.
Как заявил литератор, он недоволен тем, что "пропаганда и просвещение" последних лет не дали нужных результатов.
"На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная", — пожаловался Прохасько.
По его мнению, из-за влияния Москвы страна теряет свою "украинскость".
"И все идет к тому, что русское на Украине станет нормой и фактически самой Украиной", — заявил писатель.
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Украина активно пытается бороться с "коммунистическим прошлым". Так, в 2015 году в стране вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает пропаганду символики СССР и предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
За последние годы Киев принял ряд законопроектов, которые устанавливают для радио и телевидения нормы, определяющие долю контента на украинском языке: не менее 75 процентов в течение суток в каждом из промежутков времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Кроме того, с 2015 года Госагенство Украины по вопросам кино может запрещать показ фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.
Весной 2019 года бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подразумевается, что граждане страны обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в документе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза.
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Популярные комментарии
русские тоже прозвище. Нет такой нации. Есть намешанные-перемешанные, которые себя русскими зовут. На деле есть "россияне"
1 марта, 07:00
l1limonixon 101
344262155139
30 русские пытаются "свэрхдэржаву" построить да все никак, все хуже и хуже дела у вас
1 марта, 06:36
l1limonixon 101
36333109331
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