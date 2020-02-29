Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев - РИА Новости. Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург , госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус , сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

"Восемь россиян недавно вернулись из Италии, они направлены в больницу для обследования. Также в больницу направлен иранец, прилетевший в Петербург", - сказала собеседница агентства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.