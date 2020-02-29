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Маргарет Тэтчер назвала многие свои наряды в честь Горбачева
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РИА Новости

Маргарет Тэтчер назвала многие свои наряды в честь Горбачева

19:54 29.02.2020 (обновлено: 20:27 29.02.2020)
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© AP PhotoГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Лондоне. 1984 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Лондоне. 1984 год
© AP Photo
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер назвала многие свои наряды в честь бывшего советского лидера Михаила Горбачева, сообщает телеканал Sky News.
Во время второго срока премьерства Тэтчер начала вести специальный дневник, где она описывала, во что одевалась. В частности, данные за 1990 год указывают на то, что она надела платье "Розовый Шанель Горбачев" во время посещения съемок британского сериала "Улица коронации".
"Интересно, что так много (предметов гардероба. — Прим. ред.) были названы по ассоциации с Горбачевым. Она действительно красовалась во время поездки в СССР — очарование было частью ее подхода к окончанию холодной войны", — заявил сотрудник архивного траста Крис Коллинз. По его словам, хотя Тэтчер и раньше интересовалась модой, именно после визита в Советский Союз она осознала силу одежды в контексте политики.
Всего нарядов было около 200, и Маргарет Тэтчер помнила их все. Большинство были названы в честь Горбачева. На втором месте по числу упоминаний стоит бывший президент США Рональд Рейган. Кроме того, она называла свои платья в честь ирландского радио- и телеведущего Терри Вогана. Примечательно, что в дневнике, по предварительным данным, не упоминались бывший президент США Джордж Буш — старший, бывший канцлер Германии Гельмут Коль и бывший президент Франции Франсуа Миттеран.
Интервью
Маргарет Тэтчер: похитительница молока и железная леди
11 февраля, 09:45
824431756
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Михаил ГорбачевМаргарет ТэтчерВ мире
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