"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Действия . Действия Анкары Идлибе вызвали недоумение среди читателей иностранных СМИ. Многие из них выразили мнение, что Турция не может "хозяйничать" на территории иностранного государства.

"Такое чувство, что Эрдоган не сдается из чистого упрямства и ничего хорошего туркам не светит", — написал в комментарии к статье The Washington Post пользователь Gaius Marius.

Ряд комментаторов задались вопросом, что турецкие войска "забыли" в Арабской Республике, куда их "никто не звал". Некоторые из читателей даже усомнились в состоянии душевного здоровья Реджепа Тайипа Эрдогана

"Если бы на турецкой земле хозяйничали сирийские войска, Турция бы их тоже бомбила", — заметил Mark T Twain.

Как написал Andrew Nichols, если бы Анкара соблюдала международное право, то "не лезла бы к суверенным соседям".

"Похоже, Турция хочет, чтобы ее возненавидел весь мир. Ну и ладно. В Сирии их размажут. И никто за них не впряжется — ни НАТО, ни США", — говорится в записи My So Much.

В свою очередь, читатели американского портала Breitbart назвали действия Анкары в Сирии "полномасштабным вторжением" и подчеркнули, что они требуют прямого ответа. M P Jones даже предложить исключить Турцию из НАТО.

"Эрдоган не друг ни Европе, ни США. Он исламист и угроза. Что он открыл шлюзы, — акт, несомненно, враждебный, но слабые лидеры Европы и палец о палец не ударят", — высказался Ben Hillhorst.

Обострение обстановки в Сирии вызвало бурное обсуждение и среди читателей британских СМИ. Пользователи сайта газеты The Times выразили надежду, что страны Запада не "ввяжутся" в конфликт на Ближнем Востоке.

"Проблема в Эрдогане. Шантажирует ЕС, чтобы тот расплачивался за беженцев, сам он только множит. Турцию пора вышвырнуть из НАТО, иначе он начнет бодаться с Россией, и НАТО тоже придется с ней воевать", — считает Arouet.

"Эрдоган с катушек слетел. Вторгается в другую страну (что, конечно, противозаконно). Поставляет зенитки "Аль-Каиде"* (этого себе даже американцы не позволяют). Помогает террористам войсками. Обстреливает русские самолеты. А когда страна, на которую он напал, открывает ответный огонь, хнычет. Серьезно, пора ему уйти. Надеюсь, у НАТО хватит мозгов его урезонить", — прокомментировал действия Анкары Stephen Bowles.

"Мужик спятил. Рано или поздно придется бросить Турцию, и тогда они железно нападут на Кипр и Грецию", — написал Dominic.

Обстановка в сирийском Идлибе накалилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск, после чего армия открыла ответный огонь. В результате удара погибли в том числе турецкие военнослужащие. По данным российского оборонного ведомства, они не должны были там находиться. После этого Эрдоган созвал совещание по безопасности.

Сегодня, выступая в Стамбуле, турецкий лидер сообщил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Анкару с Дамаском "один на один".

Ранее Эрдоган заявлял, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.

*Террористические организации, запрещенная в России.