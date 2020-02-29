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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T19:22+0300
https://ria.ru/20200229/1565628479.html
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565102628_0:151:3106:1898_1036x0_80_0_0_53b53adb91416294fdf222a11b4ccee1.jpg
РИА Новости

"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии

18:32 29.02.2020 (обновлено: 19:22 29.02.2020)
62807
© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
© AP Photo / Presidential Press Service
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Действия Анкары в Идлибе вызвали недоумение среди читателей иностранных СМИ. Многие из них выразили мнение, что Турция не может "хозяйничать" на территории иностранного государства.
"Такое чувство, что Эрдоган не сдается из чистого упрямства и ничего хорошего туркам не светит", — написал в комментарии к статье The Washington Post пользователь Gaius Marius.
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Ряд комментаторов задались вопросом, что турецкие войска "забыли" в Арабской Республике, куда их "никто не звал". Некоторые из читателей даже усомнились в состоянии душевного здоровья Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Если бы на турецкой земле хозяйничали сирийские войска, Турция бы их тоже бомбила", — заметил Mark T Twain.
Как написал Andrew Nichols, если бы Анкара соблюдала международное право, то "не лезла бы к суверенным соседям".

"Похоже, Турция хочет, чтобы ее возненавидел весь мир. Ну и ладно. В Сирии их размажут. И никто за них не впряжется — ни НАТО, ни США", — говорится в записи My So Much.

В свою очередь, читатели американского портала Breitbart назвали действия Анкары в Сирии "полномасштабным вторжением" и подчеркнули, что они требуют прямого ответа. M P Jones даже предложить исключить Турцию из НАТО.
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Пользователей Breitbart обеспокоило и заявление Эрдогана о том, что Турция больше не может сдерживать поток мигрантов из Сирии.
"Эрдоган не друг ни Европе, ни США. Он исламист и угроза. Что он открыл шлюзы, — акт, несомненно, враждебный, но слабые лидеры Европы и палец о палец не ударят", — высказался Ben Hillhorst.
Обострение обстановки в Сирии вызвало бурное обсуждение и среди читателей британских СМИ. Пользователи сайта газеты The Times выразили надежду, что страны Запада не "ввяжутся" в конфликт на Ближнем Востоке.
"Проблема в Эрдогане. Шантажирует ЕС, чтобы тот расплачивался за беженцев, сам он только множит. Турцию пора вышвырнуть из НАТО, иначе он начнет бодаться с Россией, и НАТО тоже придется с ней воевать", — считает Arouet.
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"Эрдоган с катушек слетел. Вторгается в другую страну (что, конечно, противозаконно). Поставляет зенитки "Аль-Каиде"* (этого себе даже американцы не позволяют). Помогает террористам войсками. Обстреливает русские самолеты. А когда страна, на которую он напал, открывает ответный огонь, хнычет. Серьезно, пора ему уйти. Надеюсь, у НАТО хватит мозгов его урезонить", — прокомментировал действия Анкары Stephen Bowles.

"Мужик спятил. Рано или поздно придется бросить Турцию, и тогда они железно нападут на Кипр и Грецию", — написал Dominic.

Обстановка в сирийском Идлибе накалилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск, после чего армия открыла ответный огонь. В результате удара погибли в том числе турецкие военнослужащие. По данным российского оборонного ведомства, они не должны были там находиться. После этого Эрдоган созвал совещание по безопасности.
Сегодня, выступая в Стамбуле, турецкий лидер сообщил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Анкару с Дамаском "один на один".
Ранее Эрдоган заявлял, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
*Террористические организации, запрещенная в России.
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Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеМиграционный кризис на границе Турции и ГрецииНАТОВладимир ПутинСтамбулВойна в СирииВеликобританияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Неча на зеркало пенять. В НАТО все такие.
29 февраля, 18:35
vvab6
8821002
Ха.! Ха1.Ха!... Три западных читателя...Это конечно круто..!
29 февраля, 19:03
Деда Паша
28300055
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