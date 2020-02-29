"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии

"Такое чувство, что Эрдоган не сдается из чистого упрямства и ничего хорошего туркам не светит", — написал в комментарии к статье The Washington Post пользователь Gaius Marius.
Ряд комментаторов задались вопросом, что турецкие войска "забыли" в Арабской Республике, куда их "никто не звал". Некоторые из читателей даже усомнились в состоянии душевного здоровья Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Если бы на турецкой земле хозяйничали сирийские войска, Турция бы их тоже бомбила", — заметил Mark T Twain.
Как написал Andrew Nichols, если бы Анкара соблюдала международное право, то "не лезла бы к суверенным соседям".
"Похоже, Турция хочет, чтобы ее возненавидел весь мир. Ну и ладно. В Сирии их размажут. И никто за них не впряжется — ни НАТО, ни США", — говорится в записи My So Much.
В свою очередь, читатели американского портала Breitbart назвали действия Анкары в Сирии "полномасштабным вторжением" и подчеркнули, что они требуют прямого ответа. M P Jones даже предложить исключить Турцию из НАТО.
Пользователей Breitbart обеспокоило и заявление Эрдогана о том, что Турция больше не может сдерживать поток мигрантов из Сирии.
"Эрдоган не друг ни Европе, ни США. Он исламист и угроза. Что он открыл шлюзы, — акт, несомненно, враждебный, но слабые лидеры Европы и палец о палец не ударят", — высказался Ben Hillhorst.
Обострение обстановки в Сирии вызвало бурное обсуждение и среди читателей британских СМИ. Пользователи сайта газеты The Times выразили надежду, что страны Запада не "ввяжутся" в конфликт на Ближнем Востоке.
"Проблема в Эрдогане. Шантажирует ЕС, чтобы тот расплачивался за беженцев, сам он только множит. Турцию пора вышвырнуть из НАТО, иначе он начнет бодаться с Россией, и НАТО тоже придется с ней воевать", — считает Arouet.
22 февраля, 08:00"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
"Эрдоган с катушек слетел. Вторгается в другую страну (что, конечно, противозаконно). Поставляет зенитки "Аль-Каиде"* (этого себе даже американцы не позволяют). Помогает террористам войсками. Обстреливает русские самолеты. А когда страна, на которую он напал, открывает ответный огонь, хнычет. Серьезно, пора ему уйти. Надеюсь, у НАТО хватит мозгов его урезонить", — прокомментировал действия Анкары Stephen Bowles.
"Мужик спятил. Рано или поздно придется бросить Турцию, и тогда они железно нападут на Кипр и Грецию", — написал Dominic.
Обстановка в сирийском Идлибе накалилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск, после чего армия открыла ответный огонь. В результате удара погибли в том числе турецкие военнослужащие. По данным российского оборонного ведомства, они не должны были там находиться. После этого Эрдоган созвал совещание по безопасности.
Сегодня, выступая в Стамбуле, турецкий лидер сообщил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Анкару с Дамаском "один на один".
Ранее Эрдоган заявлял, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
*Террористические организации, запрещенная в России.
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в ИдлибеВоенная обстановка в Идлибе