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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T20:42+0300
https://ria.ru/20200229/1565621302.html
Президенты Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Президенты Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии

18:15 29.02.2020 (обновлено: 20:42 29.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 фев — РИА Новости. Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, Анкара заявила о необходимости продолжить сотрудничество Ирана, России и Турции по Сирии.
Телефонный разговор президентов, как следует из опубликованного на сайте президента Ирана заявления, состоялся в субботу на фоне обострения ситуации в Идлибе.
"Вопрос Идлиба с учетом концентрации опасных террористов и защиты жизни невинных жителей в этом регионе очень сложен. С одной стороны, необходимо защитить жизни людей, с другой — искоренить террористов", — заявил Роухани президенту Турции.
Президент Ирана указал на важность сотрудничества Тегерана, Анкары и Москвы по Сирии, подтвердив готовность к проведению следующей встречи по этому вопросу и заявив о непозволительности подрыва астанинского процесса.
В свою очередь, Эрдоган сказал, что "ситуация в Идлибе не может продолжаться", заявив, что Анкара обеспокоена "судьбой достижений астанинского процесса".
"Этот диалог имел хорошие результаты, мы должны продолжить его для достижения устойчивого мира", — сказал президент Турции, говоря об "астанинском формате" переговоров по Сирии.
Турецкий лидер также назвал политический диалог "единственным путем решения сирийской проблемы".
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Стороны также обсудили проблему с коронавирусом: Анкара предложила свою помощь Тегерану, который, в свою очередь, указал, что за счет реализации медицинских протоколов готов подготовить почву для продолжения торговли и поездок граждан двух стран.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (группировка запрещена в России) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС России в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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