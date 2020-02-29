"Талибан" отметил усилия Ташкента по мирному процессу в Афганистане

ТАШКЕНТ, 29 фев - РИА Новости. Движение "Талибан" отмечает усилия властей Узбекистана по запуску мирного процесса в Афганистане, сообщает в субботу пресс-служба узбекистанского МИД.
США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в церемонии подписания документа.
По данным пресс-службы, Камилов и глава политического офиса "Талибана" в Катаре мулла Абдул Гани Барадар в Дохе обсудили вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане.
"Барадар особо отметил усилия Узбекистана по запуску мирного политического процесса в Афганистане, реализации в стране различных экономических проектов, основная цель которых – благополучие и прогресс афганского народа, процветание Афганистана как мирного и стабильного государства", - говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным пресс-службы, Барадар также выразил искреннюю признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за постоянное внимание к проблемам Афганистана. "Он признал, что благодаря усилиям Узбекистана афганский конфликт вновь оказался в центре внимания мирового сообщества", - добавили в МИД.
В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане Мирзиеев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и "Талибану" все условия для проведения прямых переговоров без выдвижения каких-либо предварительных условий. В апреле 2019 года пресс-служба главы Афганистана сообщала, что власти Узбекистана предложили провести переговоры афганского правительства и движения "Талибан" в Самарканде.