"Талибан" отметил усилия Ташкента по мирному процессу в Афганистане

ТАШКЕНТ, 29 фев - РИА Новости. Движение "Талибан" отмечает усилия властей Узбекистана по запуску мирного процесса в Движение "Талибан" отмечает усилия властей Узбекистана по запуску мирного процесса в Афганистане , сообщает в субботу пресс-служба узбекистанского МИД.

США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в церемонии подписания документа.

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По данным пресс-службы, Камилов и глава политического офиса "Талибана" в Катаре мулла Абдул Гани Барадар в Дохе обсудили вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане.

"Барадар особо отметил усилия Узбекистана по запуску мирного политического процесса в Афганистане, реализации в стране различных экономических проектов, основная цель которых – благополучие и прогресс афганского народа, процветание Афганистана как мирного и стабильного государства", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным пресс-службы, Барадар также выразил искреннюю признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за постоянное внимание к проблемам Афганистана. "Он признал, что благодаря усилиям Узбекистана афганский конфликт вновь оказался в центре внимания мирового сообщества", - добавили в МИД.