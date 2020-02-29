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Число случаев заражения коронавирусом в Британии увеличилось до 23
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РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Британии увеличилось до 23

17:37 29.02.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 29 фев – РИА Новости, Мария Табак. Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Великобритании, общее число случаев заражения составило 23, говорится в заявлении главного врача Англии Криса Уитти.
"Все три случая расследуются, изучаются контакты заболевших", - говорится в заявлении.
Два пациента недавно вернулись из Италии, один – из Азии, отмечает Уитти.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек. Среди европейских стран самое большое количество случаев заражения зафиксировано в Италии.
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8 февраля, 14:35
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Распространение нового коронавирусаВеликобританияВ мире
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