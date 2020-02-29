Число случаев заражения коронавирусом в Британии увеличилось до 23

Женщина в маске в центре Милана

ЛОНДОН, 29 фев – РИА Новости, Мария Табак. Три новых случая заражения Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Великобритании , общее число случаев заражения составило 23, говорится в заявлении главного врача Англии Криса Уитти.

"Все три случая расследуются, изучаются контакты заболевших", - говорится в заявлении.

Два пациента недавно вернулись из Италии, один – из Азии, отмечает Уитти.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.