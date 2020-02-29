Школьник ради друга создал охлаждающий контейнер для хранения инсулина

Так он решил помочь своему другу-диабетику. Его разработка поддерживает нужную температуру до десяти часов, отличается простотой в применении, не требует подключения к электричеству и дешевле аналогов. Проект юного изобретателя занял первое место на международном конкурсе исследовательских работ "Открываю мир".