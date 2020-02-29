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Школьник ради друга создал охлаждающий контейнер для хранения инсулина
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РИА Новости
Школьник ради друга создал охлаждающий контейнер для хранения инсулина
В Екатеринбурге школьник Арсений Горячкин создал охлаждающий контейнер для инсулина.
2020-02-29T17:01+0300
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Школьник ради друга создал охлаждающий контейнер для хранения инсулина

17:01 29.02.2020 (обновлено: 22:12 29.02.2020)
2006
В Екатеринбурге школьник Арсений Горячкин создал охлаждающий контейнер для инсулина.
Так он решил помочь своему другу-диабетику. Его разработка поддерживает нужную температуру до десяти часов, отличается простотой в применении, не требует подключения к электричеству и дешевле аналогов. Проект юного изобретателя занял первое место на международном конкурсе исследовательских работ "Открываю мир".
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