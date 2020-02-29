Школьник ради друга создал охлаждающий контейнер для хранения инсулина

В Екатеринбурге школьник Арсений Горячкин создал охлаждающий контейнер для инсулина.
Так он решил помочь своему другу-диабетику. Его разработка поддерживает нужную температуру до десяти часов, отличается простотой в применении, не требует подключения к электричеству и дешевле аналогов. Проект юного изобретателя занял первое место на международном конкурсе исследовательских работ "Открываю мир".
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