2020-02-29T16:28+0300
2020-02-29T16:28+0300
https://ria.ru/20200229/1565570850.html
Сирийские войска отражают атаки террористов в провинции Идлиб
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РИА Новости
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РИА Новости
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Сирийские войска отражают атаки террористов в провинции Идлиб
Сирийские войска продолжают отражать массированные атаки террористов в районе города Саракеб в провинции Идлиб. Положение крайне напряженное. Турецкая армия наносит точечные удары по правительственным войскам, применяя беспилотники. Сирийская армия продолжает ожесточенные бои, обороняя недавно освобожденные территории.
2020-02-29T16:28+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=70984094&type=mp4
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PT0M37S
Сирийские войска отражают атаки террористов в провинции Идлиб
Сирийские войска продолжают отражать массированные атаки террористов в районе города Саракеб в провинции Идлиб. Положение крайне напряженное. Турецкая армия наносит точечные удары по правительственным войскам, применяя беспилотники. Сирийская армия продолжает ожесточенные бои, обороняя недавно освобожденные территории.