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Сирийские войска отражают атаки террористов в провинции Идлиб
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РИА Новости
Сирийские войска отражают атаки террористов в провинции Идлиб
Сирийские войска продолжают отражать массированные атаки террористов в районе города Саракеб в провинции Идлиб. Положение крайне напряженное. Турецкая армия наносит точечные удары по правительственным войскам, применяя беспилотники. Сирийская армия продолжает ожесточенные бои, обороняя недавно освобожденные территории.
2020-02-29T16:28+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=70984094&type=mp4
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PT0M37S

Сирийские войска отражают атаки террористов в провинции Идлиб

16:28 29.02.2020
20924
Сирийские войска продолжают отражать массированные атаки террористов в районе города Саракеб в провинции Идлиб. Положение крайне напряженное. Турецкая армия наносит точечные удары по правительственным войскам, применяя беспилотники. Сирийская армия продолжает ожесточенные бои, обороняя недавно освобожденные территории.
26535112022
Сирия
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