НАТО собирается снизить свое присутствие в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Североатлантический альянс приветствует первые шаги на пути к мирному урегулированию в Афганистане, ожидает начала внутриафганских переговоров, включающих афганские власти и движение "Талибан", а также собирается внести коррективы в собственную миссию, в том числе по сокращению военного присутствия, говорится в распространенном заявлении НАТО на фоне визита генсека Альянса Йенса Столтенберга в Кабул.
"НАТО приветствует объявление о значительных первых шагах в достижении мирного урегулирования в Афганистане… В этом контексте Североатлантический альянс внесет коррективы, включая сокращение своего присутствия. Теперь мы ожидаем начала внутриафганских переговоров, которые приведут к прочному и всеобъемлющему мирному соглашению, положат конец насилию, защитят права человека", - сообщается в документе.
В субботу представители США и афганского радикального движения "Талибан" намерены подписать в Катаре мирное соглашение, которое призвано положить начало выводу американских войск из Афганистана и межафганскому диалогу с участием талибов и правительства.
В Афганистане также работает тренировочная миссия НАТО, ведущая подготовку афганских сил безопасности.