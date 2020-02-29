НАТО собирается снизить свое присутствие в Афганистане

"НАТО приветствует объявление о значительных первых шагах в достижении мирного урегулирования в Афганистане… В этом контексте Североатлантический альянс внесет коррективы, включая сокращение своего присутствия. Теперь мы ожидаем начала внутриафганских переговоров, которые приведут к прочному и всеобъемлющему мирному соглашению, положат конец насилию, защитят права человека", - сообщается в документе.