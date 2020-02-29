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НАТО собирается снизить свое присутствие в Афганистане
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РИА Новости

НАТО собирается снизить свое присутствие в Афганистане

16:25 29.02.2020
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© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащий афганской национальной армии
Военнослужащий афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащий афганской национальной армии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Североатлантический альянс приветствует первые шаги на пути к мирному урегулированию в Афганистане, ожидает начала внутриафганских переговоров, включающих афганские власти и движение "Талибан", а также собирается внести коррективы в собственную миссию, в том числе по сокращению военного присутствия, говорится в распространенном заявлении НАТО на фоне визита генсека Альянса Йенса Столтенберга в Кабул.
"НАТО приветствует объявление о значительных первых шагах в достижении мирного урегулирования в Афганистане… В этом контексте Североатлантический альянс внесет коррективы, включая сокращение своего присутствия. Теперь мы ожидаем начала внутриафганских переговоров, которые приведут к прочному и всеобъемлющему мирному соглашению, положат конец насилию, защитят права человека", - сообщается в документе.
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