На Украине от призыва в армию в 2019 году уклонились 245 тысяч человек

Также он сообщил, что 700 призывников, прошедших все этапы призывных кампаний, не прибыли в воинские части без уважительных причин. "По оперативной информации, поступившей в главное управление персонала ГШ ВС Украины, к уголовной ответственности привлечено 423 человека призывного возраста, к административной - 17 220 человек", - добавил он.