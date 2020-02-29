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На Украине от призыва в армию в 2019 году уклонились 245 тысяч человек
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РИА Новости

На Украине от призыва в армию в 2019 году уклонились 245 тысяч человек

16:13 29.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 фев - РИА Новости. От призыва на срочную военную службу на Украине в 2019 году уклонились 245 тысяч человек, сообщил замначальника главного управления персонала генштаба ВС Валерий Дендебера.
"В течение прошлого года в правоохранительные органы призывные комиссии направили материалы на 245 тысяч человек призывного возраста, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу", - цитирует офицера агентство минобороны Украины "АрмияInform".
Также он сообщил, что 700 призывников, прошедших все этапы призывных кампаний, не прибыли в воинские части без уважительных причин. "По оперативной информации, поступившей в главное управление персонала ГШ ВС Украины, к уголовной ответственности привлечено 423 человека призывного возраста, к административной - 17 220 человек", - добавил он.
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