Кабулов: соглашение США с талибами должно содержать пункт о диалоге

ДОХА, 29 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Соглашение между США и радикальным афганским движением "Талибан", которое должно быть подписано в субботу в Соглашение между США и радикальным афганским движением "Талибан", которое должно быть подписано в субботу в Катаре , должно содержать пункт о начале межафганского диалога через 10 дней после его подписания, сообщил РИА Новости в кулуарах мероприятия спецпосланник президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.

"Мне хочется верить, что диалог начнется, поскольку для нас это наиболее важная часть всего мирного процесса. Насколько я знаю как от американцев, так и от талибов, в их совместном документе будет зафиксировано, что такие переговоры должны начаться через десять дней после подписания соглашения, условно 9 марта", - сказал Кабулов.

Однако он выразил сомнение в реальности выполнения этого пункта. "Если быть реалистами, у меня есть сомнения, что удастся уложиться в десять дней, поскольку есть много других вопросов - освобождение пленных, заключенных с обеих сторон. Тем не менее, важно, чтобы это состоялось, может быть, не точно, чем через десять дней, позднее, но, главное, чтобы состоялось и не затягивалось", - указал он.