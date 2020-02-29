Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Новосибирском

В управлении сообщили, что в 13.40 (9.40 мск) в Новосибирском районе на автодороге К-19р (Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий) водитель автомобиля Skoda Octavia 1986 года рождения, следовавший в сторону Кемерово, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Suzuki Swift и Nissan Primera.

"В результате ДТП водитель Skoda погиб на месте. Кроме того, с места аварии в больницу с различными травмами было доставлено семь человек, в том числе ребенок 2014 года рождения. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.