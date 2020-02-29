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Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Новосибирском
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РИА Новости

Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Новосибирском

14:02 29.02.2020 (обновлено: 19:35 29.02.2020)
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© Фото : ГУМВД России по Новосибирской областиНовосибирском районе на автодороге К-19р водитель автомобиля "Шкода Октавия", следовавший в сторону Кемерово, выехал на полосу встречного движения
Новосибирском районе на автодороге К-19р водитель автомобиля Шкода Октавия, следовавший в сторону Кемерово, выехал на полосу встречного движения
© Фото : ГУМВД России по Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 29 фев – РИА Новости. Один человек погиб и еще семь пострадали в субботу в автомобильной аварии в Новосибирской области, где Skoda Octavia на встречной полосе столкнулась с двумя легковыми автомобилями, сообщает ГУМВД по региону.
В управлении сообщили, что в 13.40 (9.40 мск) в Новосибирском районе на автодороге К-19р (Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий) водитель автомобиля Skoda Octavia 1986 года рождения, следовавший в сторону Кемерово, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Suzuki Swift и Nissan Primera.
© Фото : ГУМВД России по Новосибирской областиНовосибирском районе на автодороге К-19р водитель автомобиля "Шкода Октавия", следовавший в сторону Кемерово, выехал на полосу встречного движения
Новосибирском районе на автодороге К-19р водитель автомобиля Шкода Октавия, следовавший в сторону Кемерово, выехал на полосу встречного движения
© Фото : ГУМВД России по Новосибирской области
Новосибирском районе на автодороге К-19р водитель автомобиля "Шкода Октавия", следовавший в сторону Кемерово, выехал на полосу встречного движения
"В результате ДТП водитель Skoda погиб на месте. Кроме того, с места аварии в больницу с различными травмами было доставлено семь человек, в том числе ребенок 2014 года рождения. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
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