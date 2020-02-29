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Депутат прокомментировал решение Украины не отмечать День Победы
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РИА Новости

Депутат прокомментировал решение Украины не отмечать День Победы

13:52 29.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Киеве. 9 мая 2018
Участники акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк" в Киеве. 9 мая 2018. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что День Победы останется народным праздником на Украине, несмотря на отказ киевских властей отмечать эту памятную дату.
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу "Украина 24", что Киев не собирается устраивать торжества 9 мая.
"Девятое мая на Украине был и останется народным праздником, даже не будучи официальным. Пристайко не уполномочен говорить от имени всего народа Украины. Может быть, лично он и не будет праздновать 9 Мая, но я убежден, что сотни тысяч граждан Украины выйдут в этот день на улицы и возложат цветы к памятникам настоящим героям Великой Отечественной войны, а не предателям и пособникам фашистов", - сказал Бахарев РИА Новости.
По его словам, День Победы – это святой праздник для всех, кто чтит память своих отцов и дедов, защитивших мир от фашизма.
"Подобные Пристайко на Украине в этот день останутся в глубоком меньшинстве и будут бесноваться от бессильной злобы, что насаждаемая ими идеология не разделяется большинством граждан Украины", - подчеркнул депутат.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 11:39
Скабеева прокомментировала отказ Киева праздновать День Победы
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Константин БахаревВадим ПристайкоДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)УкраинаПолитика
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