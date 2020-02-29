Депутат прокомментировал решение Украины не отмечать День Победы

По его словам, День Победы – это святой праздник для всех, кто чтит память своих отцов и дедов, защитивших мир от фашизма.

"Подобные Пристайко на Украине в этот день останутся в глубоком меньшинстве и будут бесноваться от бессильной злобы, что насаждаемая ими идеология не разделяется большинством граждан Украины", - подчеркнул депутат.