Депутат прокомментировал решение Украины не отмечать День Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что День Победы останется народным праздником на Украине, несмотря на отказ киевских властей отмечать эту памятную дату.
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу "Украина 24", что Киев не собирается устраивать торжества 9 мая.
"Девятое мая на Украине был и останется народным праздником, даже не будучи официальным. Пристайко не уполномочен говорить от имени всего народа Украины. Может быть, лично он и не будет праздновать 9 Мая, но я убежден, что сотни тысяч граждан Украины выйдут в этот день на улицы и возложат цветы к памятникам настоящим героям Великой Отечественной войны, а не предателям и пособникам фашистов", - сказал Бахарев РИА Новости.
По его словам, День Победы – это святой праздник для всех, кто чтит память своих отцов и дедов, защитивших мир от фашизма.
"Подобные Пристайко на Украине в этот день останутся в глубоком меньшинстве и будут бесноваться от бессильной злобы, что насаждаемая ими идеология не разделяется большинством граждан Украины", - подчеркнул депутат.