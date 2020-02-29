В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Оставлять Оставлять Турцию один на один с сирийскими властями абсолютно неприемлемо, так как у турецкого руководства нет никаких полномочий на то, чтобы определять судьбу Сирии , считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями. Эрдоган отметил, что сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы, Турция вошла туда не по приглашению президента Сирии Башара Асада, а по приглашению сирийского народа, и пока народ не предложит ей уйти, она оттуда не уйдет.

"Заявление абсолютно неприемлемое ни с какой точки зрения.<…> Возникает вопрос, кто и на каком основании на территории Сирии находится. Российские представители работают там в соответствии с просьбой, официально сформулированной законным правительством. Что касается претензий Эрдогана на то, чтобы определять судьбу Сирии, никаких полномочий на это у турецкого руководства нет. Эти полномочия не предоставлены сирийскими властями, эти полномочия не подкреплены никакими решениями ООН. И это фактически заявка на то, чтобы самопроизвольно диктовать свою волю соседним государствам", — сказал РИА Новости Новиков.

Депутат подчеркнул, что попытка развести интересы Башара Асада и сирийского народа выглядит "весьма своеобразно", так как сам Асад получил необходимые полномочия в свое время от сирийского народа через процесс выборов, для того, чтобы представлять интересы народа. И то, что отдельные группировки, имевшие сирийское гражданство, это не устраивало, само по себе ничего не означает.