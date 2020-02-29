Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T19:38+0300
https://ria.ru/20200229/1565505587.html
В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1036x0_80_0_0_2d22b228e1b76573b22e0275edaca266.jpg
РИА Новости

В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии

13:43 29.02.2020 (обновлено: 19:38 29.02.2020)
19955
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Оставлять Турцию один на один с сирийскими властями абсолютно неприемлемо, так как у турецкого руководства нет никаких полномочий на то, чтобы определять судьбу Сирии, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями. Эрдоган отметил, что сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы, Турция вошла туда не по приглашению президента Сирии Башара Асада, а по приглашению сирийского народа, и пока народ не предложит ей уйти, она оттуда не уйдет.
Запуск ракеты турецкими военными в направлении позиций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
28 февраля, 18:41
Межгосударственные отношения Турции и Сирии
"Заявление абсолютно неприемлемое ни с какой точки зрения.<…> Возникает вопрос, кто и на каком основании на территории Сирии находится. Российские представители работают там в соответствии с просьбой, официально сформулированной законным правительством. Что касается претензий Эрдогана на то, чтобы определять судьбу Сирии, никаких полномочий на это у турецкого руководства нет. Эти полномочия не предоставлены сирийскими властями, эти полномочия не подкреплены никакими решениями ООН. И это фактически заявка на то, чтобы самопроизвольно диктовать свою волю соседним государствам", — сказал РИА Новости Новиков.
Депутат подчеркнул, что попытка развести интересы Башара Асада и сирийского народа выглядит "весьма своеобразно", так как сам Асад получил необходимые полномочия в свое время от сирийского народа через процесс выборов, для того, чтобы представлять интересы народа. И то, что отдельные группировки, имевшие сирийское гражданство, это не устраивало, само по себе ничего не означает.
"До того момента, пока Турция участвовала в сирийских делах, с тем чтобы так или иначе минимизировать издержки от деятельности крупных террористических образований, можно было признать позитивную роль Турции. Если Турция намерена пересмотреть эти подходы и получить некую монополию в сирийских делах, да еще путем такого вмешательства во внутриполитический процесс Сирии, то это неприемлемо. Я думаю, что мы не можем согласиться с такой позицией ни в рамках двухсторонних российско-турецких форматов, ни с точки зрения нашей дальнейшей работы с сирийским правительством, ни с точки зрения той позиции, которую мы можем занимать на международных площадках", — заключил Новиков.
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Вчера, 11:19Обострение ситуации в Идлибе
В МИД рассказали о результатах переговоров с Турцией по Сирии
290932511
Обсудить 7
Обострение ситуации в ИдлибеДмитрий НовиковГосдума РФБашар АсадВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Высокомерие Эрдогана погубит его...
29 февраля, 13:44
Александр Белой
5001001
Не пропадёт. Скоро туристы из РФ попрут, деньжат подбросят.
29 февраля, 13:48
vvab6
6923022
Рекомендуем
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
В МИД рассказали о результатах переговоров с Турцией по Сирии
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
"Жить стало невозможно": тысячи мигрантов бегут из Турции в Европу
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Ситуация в Сирии
Источник: турецкие беспилотники поддерживают атаки террористов в Сирии
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
США только имитируют поддержку Анкары, считает эксперт
Участники акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2018
Депутат прокомментировал решение Украины не отмечать День Победы
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
Сенатор Алексей Пушков
Пушков назвал ответ Путина Эрдогану важным
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
03:33Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
Лента новостейМолния