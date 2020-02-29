В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями. Эрдоган отметил, что сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы, Турция вошла туда не по приглашению президента Сирии Башара Асада, а по приглашению сирийского народа, и пока народ не предложит ей уйти, она оттуда не уйдет.
28 февраля, 18:41Межгосударственные отношения Турции и Сирии
"Заявление абсолютно неприемлемое ни с какой точки зрения.<…> Возникает вопрос, кто и на каком основании на территории Сирии находится. Российские представители работают там в соответствии с просьбой, официально сформулированной законным правительством. Что касается претензий Эрдогана на то, чтобы определять судьбу Сирии, никаких полномочий на это у турецкого руководства нет. Эти полномочия не предоставлены сирийскими властями, эти полномочия не подкреплены никакими решениями ООН. И это фактически заявка на то, чтобы самопроизвольно диктовать свою волю соседним государствам", — сказал РИА Новости Новиков.
Депутат подчеркнул, что попытка развести интересы Башара Асада и сирийского народа выглядит "весьма своеобразно", так как сам Асад получил необходимые полномочия в свое время от сирийского народа через процесс выборов, для того, чтобы представлять интересы народа. И то, что отдельные группировки, имевшие сирийское гражданство, это не устраивало, само по себе ничего не означает.
"До того момента, пока Турция участвовала в сирийских делах, с тем чтобы так или иначе минимизировать издержки от деятельности крупных террористических образований, можно было признать позитивную роль Турции. Если Турция намерена пересмотреть эти подходы и получить некую монополию в сирийских делах, да еще путем такого вмешательства во внутриполитический процесс Сирии, то это неприемлемо. Я думаю, что мы не можем согласиться с такой позицией ни в рамках двухсторонних российско-турецких форматов, ни с точки зрения нашей дальнейшей работы с сирийским правительством, ни с точки зрения той позиции, которую мы можем занимать на международных площадках", — заключил Новиков.