Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T21:10+0300
https://ria.ru/20200229/1565502800.html
Сенатор напомнил, что российские ВС находятся в Сирии по приглашению
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565081809_0:0:2472:1390_1036x0_80_0_0_319cbffffc787b4fc005de76dd72a35a.jpg
РИА Новости

Сенатор напомнил, что российские ВС находятся в Сирии по приглашению

13:36 29.02.2020 (обновлено: 21:10 29.02.2020)
4312
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Идлибе
Патруль российской военной полиции в Идлибе
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в Идлибе. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российские ВС, в отличие от Турции, находятся в Сирии по договору и приглашению властей страны, у Москвы в САР большие военно-стратегические интересы, сказал РИА Новости в субботу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями.
"Мы находимся в Сирии на основании договора и по приглашению сирийских властей. У нас, помимо этого, в Сирии большие военно-стратегические интересы, в частности военные базы", — сказал политик.
Кроме того, "было бы крайне нелепо уйти из Сирии после того, как страна практически очищена от террористов", отметил он.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
"Странно выглядит само предложение Эрдогана. Сирия — суверенное государство, и не третьим странам, если их к этому не приглашают, определять судьбу этого государства — члена ООН", — заключил Морозов.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военных Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных Россия приняла меры для того, чтобы сирийские войска прекратили огонь, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию своей страны. В Минобороны России подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Вчера, 12:16Обострение ситуации в Идлибе
Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев
Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга усилена, безопасность обеспечивает полицейский спецназ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал совместное российско-турецкое патрулирования в этом районе.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Вчера, 04:56Обострение ситуации в Идлибе
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
6522003
Обсудить 2
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Олег МорозовТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияПолитика
Рекомендуем
Здание Государственной думы России
В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Что говорят об обострении в Идлибе в России и мире
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
США только имитируют поддержку Анкары, считает эксперт
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Ситуация в Сирии
Источник: турецкие беспилотники поддерживают атаки террористов в Сирии
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
В МИД рассказали о результатах переговоров с Турцией по Сирии
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Военная обстановка в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Греция предотвратила массовую попытку нарушения границ мигрантами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
03:33Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
Лента новостейМолния