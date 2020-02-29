Сенатор напомнил, что российские ВС находятся в Сирии по приглашению

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российские ВС, в отличие от Российские ВС, в отличие от Турции , находятся в Сирии по договору и приглашению властей страны, у Москвы в САР большие военно-стратегические интересы, сказал РИА Новости в субботу член международного комитета Совфеда Олег Морозов

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями.

"Мы находимся в Сирии на основании договора и по приглашению сирийских властей. У нас, помимо этого, в Сирии большие военно-стратегические интересы, в частности военные базы", — сказал политик.

Кроме того, "было бы крайне нелепо уйти из Сирии после того, как страна практически очищена от террористов", отметил он.

"Странно выглядит само предложение Эрдогана. Сирия — суверенное государство, и не третьим странам, если их к этому не приглашают, определять судьбу этого государства — члена ООН", — заключил Морозов.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военных Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных Россия приняла меры для того, чтобы сирийские войска прекратили огонь, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию своей страны. В Минобороны России подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга усилена, безопасность обеспечивает полицейский спецназ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал совместное российско-турецкое патрулирования в этом районе.