Премьер Японии призвал сделать все, чтобы сдержать коронавирус

Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. Архивное фото

Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония

© AP Photo / Koji Sasahara Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония

ТОКИО, 29 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что последующие две недели являются решающими для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, трансляция пресс-конференции ведется телеканалом NHK.

"В течение следующих двух недель необходимо сделать все возможное, чтобы остановить распространение вируса в стране", - подчеркнул он.

В настоящее время в Японии подтверждены 945 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 705 человек – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. По данным медиков, 11 человек скончались, еще около 50 человек находятся в тяжелом состоянии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.