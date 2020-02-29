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Поклонская раскритиковала идею Шнурова заняться политикой
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РИА Новости

Поклонская раскритиковала идею Шнурова заняться политикой

12:34 29.02.2020 (обновлено: 14:04 29.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ("Единая Россия") выразила мнение, что в Госдуму могут входить представители разных профессий, в том числе и артисты, но не такие, как Сергей Шнуров. Она раскритиковала манеру музыканта активно использовать нецензурную лексику на публике.
"Сергей Шнуров задал мне вопрос: "Почему прокурор может сидеть в Госдуме, а артист — нет?" А кто сказал, что нельзя? Артист может быть не только депутатом, но и президентом — как Зеленский в Украине. Только артист артисту рознь… Я уже представляю, как вы в своем моднючем костюмчике выходите к думской трибуне. И... только успевай запикивать матюки!" — написала Поклонская в Telegram-канале.
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Депутат добавила, что придется вводить новую должность "запикиватель Шнура". Она также и напомнила о поездке Шнурова, недавно вступившего в Партию роста, в Челябинск в качестве политика — там, по ее словам, он матерился со сцены и "читал матерные стишки журналистам".
"P. S. Не спешите кидать копья. Мне нравятся некоторые песни Шнура. И "Экспонат". И "Вояж" с восхитительным Александром Палем. И "Кабриолет" с несравненной Аллой Михеевой. Вы круты как лидер группировки "Ленинград". Но когда вы группировкой хотите взять парламент штурмом, мне, как прокурору, нужно реагировать", — заключила Поклонская.
Лидер "Ленинграда" недавно стал членом петербургского отделения Партии роста и не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году.
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Наталья ПоклонскаяЛенинградГосдума РФШнур (Сергей Шнуров)Общество
Популярные комментарии
Политика это грязное дело а Шнуров в своём творчестве как раз этому соответствует))
29 февраля, 12:36
Александр Белой
630013
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