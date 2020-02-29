Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев

"Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Его транслировал телеканал NYV.