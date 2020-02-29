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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T15:15+0300
https://ria.ru/20200229/1565465654.html
Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565395435_0:0:1620:911_1036x0_80_0_0_40fa11dc9e260bfff130a775304195e7.jpg
РИА Новости

Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев

12:16 29.02.2020 (обновлено: 15:15 29.02.2020)
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© Sputnik / Burcu OkutanБеженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
© Sputnik / Burcu Okutan
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
АНКАРА, 29 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

"Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Его транслировал телеканал NYV.

По его словам, еще несколько месяцев назад Турция пообещала открыть беженцам двери в Европу, однако заявлениям турецких властей не поверили.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
Кадры с КПП на границе Турции и Греции
28 февраля, 16:24Война в Сирии
Очевидец рассказал о ситуации с беженцами на границе Турции и Греции
Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. После этого соседние с Турцией страны заявили об усилении контроля на границе.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииЕвросоюзТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Там похоже сирийских беженцев я и Джамшут. Остальные примазавшиеся.
29 февраля, 12:20
CCicicipi
4450002
Ждем ора из ЕС что во всем виновата Россия! Как это все противно!
29 февраля, 12:20
kkwlinat
3900002
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