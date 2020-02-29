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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-29T11:51+0300
https://ria.ru/20200229/1565450287.html
США продают сирийскую нефть через Турцию, заявили в Дамаске
https://cdn24.img.ria.ru/images/149366/29/1493662991_0:253:3072:1981_1036x0_80_0_0_92c6cdcd61644f263f19c4c835b52729.jpg
РИА Новости

США продают сирийскую нефть через Турцию, заявили в Дамаске

11:51 29.02.2020
2638
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. США через Турцию продают нефть с сирийских месторождений в другие страны, сказал министр внутренней торговли Сирии Атеф Надаф.
"Наш враг – Соединенные Штаты, - они продают ее (нефть). (Продают) Турции и так далее. Через Турцию и далее. А в других районах Сирии, где есть нефть, полностью разрушена инфраструктура, разрушены железные дороги и разрушены все электростанции. У нас нет электричества, а если нет электричества, то нет и местного производства", - сказал Атеф Надаф в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
25 декабря 2019, 23:34Война в Сирии
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Он отметил, что Сирия вынуждена импортировать нефть, которую можно купить только за доллары. При этом он напомнил, что сирийские банки, включая центробанк, находятся под санкциями, а любые денежные переводы в Сирию из-за рубежа запрещены.
В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Он отметил, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом Трамп добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
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Борисов и Асад обсудили контроль над месторождениями нефти в Сирии
132017317
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Война в СирииДональд ТрампСергей ШойгуТурцияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Не уничтожив Америку, не уничтожить терроризм и беспредел. А это можно сделать только объединившись всем странам, и то опасно для всего Мира.
29 февраля, 11:57
Александр Невский
2100010
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