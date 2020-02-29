США продают сирийскую нефть через Турцию, заявили в Дамаске

"Наш враг – Соединенные Штаты, - они продают ее (нефть). (Продают) Турции и так далее. Через Турцию и далее. А в других районах Сирии, где есть нефть, полностью разрушена инфраструктура, разрушены железные дороги и разрушены все электростанции. У нас нет электричества, а если нет электричества, то нет и местного производства", - сказал Атеф Надаф в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
25 декабря 2019, 23:34Война в СирииСирия подаст иск против США из-за разграбления нефти
Он отметил, что Сирия вынуждена импортировать нефть, которую можно купить только за доллары. При этом он напомнил, что сирийские банки, включая центробанк, находятся под санкциями, а любые денежные переводы в Сирию из-за рубежа запрещены.
В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Он отметил, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом Трамп добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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