Скабеева прокомментировала отказ Киева праздновать День Победы

"Упускает свой шанс войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров, зря", — написала ведущая в телеграм-канале .

На Украине предложили убрать герб СССР с "Родины-матери" в Киеве

На Украине предложили убрать герб СССР с "Родины-матери" в Киеве

На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.