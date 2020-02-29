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Скабеева прокомментировала отказ Киева праздновать День Победы
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РИА Новости

Скабеева прокомментировала отказ Киева праздновать День Победы

11:39 29.02.2020 (обновлено: 14:48 29.02.2020)
55433
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала отказ украинских властей праздновать День Победы.
По ее словам, президент Владимир Зеленский пошел на поводу у "гражданского общества" и "нациков", которые выступили против его поездки в Москву.

"Упускает свой шанс войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров, зря", — написала ведущая в телеграм-канале.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу "Украина 24", что Киев не собирается устраивать торжества 9 мая.
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На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
День Победы 9 мая также остается праздником, однако основные официальные мероприятия на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
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Депутат Рады призвал жителей Украины праздновать День Победы 9 мая
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Обсудить 16
Ольга СкабееваСитуация на УкраинеВадим ПристайкоДень ПобедыВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Мнение Скабеевой очень важно)))))
29 февраля, 11:40
Сергей Новиков
320309307306307319
Ну Киев может и не будет праздновать, а люди будут
29 февраля, 12:13
MrKarel1972 Штатько
33410002
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