Скабеева прокомментировала отказ Киева праздновать День Победы

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала отказ украинских властей праздновать День Победы.
По ее словам, президент Владимир Зеленский пошел на поводу у "гражданского общества" и "нациков", которые выступили против его поездки в Москву.
"Упускает свой шанс войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров, зря", — написала ведущая в телеграм-канале.
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу "Украина 24", что Киев не собирается устраивать торжества 9 мая.
9 февраля, 19:59На Украине предложили убрать герб СССР с "Родины-матери" в Киеве
На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
День Победы 9 мая также остается праздником, однако основные официальные мероприятия на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
6 мая 2019, 11:33Депутат Рады призвал жителей Украины праздновать День Победы 9 мая