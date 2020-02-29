В Южной Корее от коронавируса погиб еще один человек

Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея. Архивное фото

Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея

СЕУЛ, 29 фев - РИА Новости. Южная Корея с утра субботы зарегистрировала 219 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 , таким образом общее число зараженных в стране выросло до 3150, скончался 17-й заболевший, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Людям посоветовали в ближайшие дни не покидать свои дома.

По данным KCDC на 16.00 (10.00 мск) из числа новых случаев 181 обнаружен в городе Тэгу, еще 19 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи - из разных районов по всей стране. Скончались всего 17 человек, выздоровели еще два человека, но из-за "повторного заражения" одной пациентки число выписанных составляет 28 человек. Анализы еще 35 тысяч 182 человек в работе. 17-м погибшим стал мужчина 1943 года рождения.

Таким образом, с 16.00 прошлого дня общее количество зараженных выросло всего на 813 человек, что является рекордным значением за сутки. Уже 1557 случаев заражения связывают с сектой Синчхончжи.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 77, в Тэгу - 2236 человек, из них не менее 1356 связаны с Синчхончжи. 488 человек заразились в провинции Кёнсан-Пукто, 82 - в провинции Кёнгидо, в Пусане - 80 случаев. Южная Корея проверила на коронавирус уже более 90 тысяч человек. Кроме того, власти опросили уже более 171 тысячи прихожан секты Синчхончжи на предмет наличия симптомов коронавируса. Они обнаружены почти у 2% - 3381 человека.

Как сообщил на брифинге замглавы KCDC Квон Чжун Ук, у всех погибших, большинство из которых – мужчины, имелось какое-то хроническое заболевание, более половины жертв – люди старше 60 лет. Он попросил медучреждения во всех регионах при анализах на вирус в первую очередь проверять людей старше 65 лет или тех, кто серьезно болен, например, раком.

Агентство Рёнхап сообщило со ссылкой на дочь 14-й погибшей, что 69-летняя жительница Тэгу, не смогла вовремя пройти анализ на коронавирус в общественном центре здравоохранения или специальном медпункте, поскольку не ездила в Китай и не являлась последовательницей секты Синчхончжи. В Тэгу, где среди верующих секты началась массовая вспышка коронавируса, именно эти категории граждан сейчас проверяют в первую очередь.