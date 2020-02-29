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2020-02-29T10:38+0300
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Найденная на Урале картина Рубенса пройдет экспертизу в музеях
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РИА Новости

Найденная на Урале картина Рубенса пройдет экспертизу в музеях

10:38 29.02.2020
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© Фото : Собрание Ирбитского ГМИИПитер Пауль Рубенс. "Оплакивание Христа. Положение во гроб". 1601
Питер Пауль Рубенс. Оплакивание Христа. Положение во гроб. 1601
© Фото : Собрание Ирбитского ГМИИ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Переданная в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI-XVII веков Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб", пройдет экспертизу в крупнейших музеях России, сообщило в субботу министерство культуры Свердловской области.
Полотно было передано в Ирбит из Эрмитажа в 1976 году. С тех пор оно хранится в музее. В 2016-2017 годах проводилась реставрация этой работы, и возникли предположения, что это может быть оригинал, а не копия.
Картина Пейзаж с радугой
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"Работы будут проведены специалистами крупнейших музейных учреждений России. В случае если экспертное заключение подтвердит подлинность картины, в Ирбитском государственном музее будет организована публичная презентация полотна. Безусловно, подтверждение подлинности картины станет событием мирового значения", – говорится в сообщении.
Уточняется, что экспертиза включает в себя подготовку письменного искусствоведческого заключения, а также химико-физический анализ, позволяющий изучить пигменты, грунт и холст, использованные при создании картины.
Несколько лет назад в Ирбитском музее уже была найдена подлинная картина Рубенса – "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой", которая также ранее считалась копией. Это полотно также прибыло в Ирбитский музей из Эрмитажа в 1976 году. С 1931 года картина хранилась в Эрмитаже как копия с оригинала Рубенса. А еще ранее - в собрании известного врача, профессора Петербургской медико-хирургической академии Александра Якобсона.
В ноябре 2012 года директор Ирбитского музея заявил, что картина может быть оригиналом. Эксперты начали исследование работы, чтобы подтвердить эти догадки. Была проведена искусствоведческая экспертиза картины, которая подтвердила ее подлинность.
А под кроватью смотрели? Самые громкие случайные находки пропавших картин
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

В марте зарубежные СМИ сообщили о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", ссылаясь на сотрудников филиала Лувра в Абу-Даби, где полотно якобы должно было находиться. Возникали вопросы о владельце, некоторые эксперты даже предположили, что картина может принадлежать россиянину. В начале лета полотно все-таки "нашли" на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, и при этом выяснилось, что шедевр принадлежит департаменту культуры и туризма Абу-Даби.

Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
1 из 8

В марте зарубежные СМИ сообщили о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", ссылаясь на сотрудников филиала Лувра в Абу-Даби, где полотно якобы должно было находиться. Возникали вопросы о владельце, некоторые эксперты даже предположили, что картина может принадлежать россиянину. В начале лета полотно все-таки "нашли" на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, и при этом выяснилось, что шедевр принадлежит департаменту культуры и туризма Абу-Даби.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
© Канал Говорит Москва на Youtube

В прошлом году у западного берега Крыма обнаружили затонувший более века назад пароход "Генерал Коцебу", на борту которого оказалось десять картин. По словам экспертов, среди них могут быть работы Ивана Айвазовского. По словам руководителя подводной экспедиции "Нептун" Романа Дунаева, известно, что художник всегда оставлял на судне, где побывал, свои произведения. А установлено, что Айвазовский работал на "Генерале Коцебу". Пока картины на поверхность не поднимали.

Скриншот видео с экспедиции Нептун Романа Дунаева в Крыму
2 из 8

В прошлом году у западного берега Крыма обнаружили затонувший более века назад пароход "Генерал Коцебу", на борту которого оказалось десять картин. По словам экспертов, среди них могут быть работы Ивана Айвазовского. По словам руководителя подводной экспедиции "Нептун" Романа Дунаева, известно, что художник всегда оставлял на судне, где побывал, свои произведения. А установлено, что Айвазовский работал на "Генерале Коцебу". Пока картины на поверхность не поднимали.

© Канал Говорит Москва на Youtube
© Public domain

В 2018 году произошло еще одно чудесное возвращение украденного шедевра — полотна "Хор" французского импрессиониста Эдгара Дега. Холст похитили из марсельского музея Кантини и нашли во Франции спустя 11 лет в багажном отделении одного из автобусов на заправке. Картина просто лежала в чемодане, и ни один из пассажиров не заявил о правах на нее.

Картина художника Эдгара Дега Les Choristes (1877)
3 из 8

В 2018 году произошло еще одно чудесное возвращение украденного шедевра — полотна "Хор" французского импрессиониста Эдгара Дега. Холст похитили из марсельского музея Кантини и нашли во Франции спустя 11 лет в багажном отделении одного из автобусов на заправке. Картина просто лежала в чемодане, и ни один из пассажиров не заявил о правах на нее.

© Public domain
© Public domain

Также год назад в Лондоне нашелся пейзаж работы британского художника Стэнли Спенсера, похищенный из музея его имени за шесть лет до того. Полотно стоимостью более миллиона долларов лежало под кроватью в доме наркодилера рядом с мешками запрещенных веществ. Картину передали наследникам автора, а преступника отправили в тюрьму.

Работа британского художника Стэнли Спенсера
4 из 8

Также год назад в Лондоне нашелся пейзаж работы британского художника Стэнли Спенсера, похищенный из музея его имени за шесть лет до того. Полотно стоимостью более миллиона долларов лежало под кроватью в доме наркодилера рядом с мешками запрещенных веществ. Картину передали наследникам автора, а преступника отправили в тюрьму.

© Public domain
© Public domain

Еще одна не менее парадоксальная находка — работа Клода Моне "Водяные лилии. Отражение ив", пропавшая в годы Второй мировой войны. Картину обнаружили скатанной в рулон в запасниках Лувра! К сожалению, более половины красочного слоя четырехметрового холста утеряно, шедевр отправили на реставрацию.

Картина Клода Моне Водяные лилии. Отражение ив
5 из 8

Еще одна не менее парадоксальная находка — работа Клода Моне "Водяные лилии. Отражение ив", пропавшая в годы Второй мировой войны. Картину обнаружили скатанной в рулон в запасниках Лувра! К сожалению, более половины красочного слоя четырехметрового холста утеряно, шедевр отправили на реставрацию.

© Public domain
© Columbia Pictures Corporation (1999)

В 2014 году венгерский искусствовед заметил картину "Спящая женщина с черной вазой" Роберта Берени, которая считалась утраченной с 1920-х годов, во время просмотра фильма "Стюарт Литтл". Полотно было одним из элементов кинематографического интерьера!

Искусствовед связался со съемочной группой. Выяснилось, что картину всего за 500 долларов приобрела помощник режиссера в одном из антикварных магазинов Калифорнии. Не зная истинной ценности этой работы, она предложила использовать ее в декорациях. После переговоров помреж согласилась продать исторический холст, который в результате вернулся в Венгрию.

Кадр из фильм Стюарт Литтл
6 из 8

В 2014 году венгерский искусствовед заметил картину "Спящая женщина с черной вазой" Роберта Берени, которая считалась утраченной с 1920-х годов, во время просмотра фильма "Стюарт Литтл". Полотно было одним из элементов кинематографического интерьера!

Искусствовед связался со съемочной группой. Выяснилось, что картину всего за 500 долларов приобрела помощник режиссера в одном из антикварных магазинов Калифорнии. Не зная истинной ценности этой работы, она предложила использовать ее в декорациях. После переговоров помреж согласилась продать исторический холст, который в результате вернулся в Венгрию.

© Columbia Pictures Corporation (1999)
© AP Photo / Kerstin Joensson

Двумя годами раньше в Мюнхене в ходе обыска в квартире у 80-летнего Корнелиуса Гурлитта нашли коллекцию из почти тысячи картин художников-модернистов — там была и "Сидящая женщина" Анри Матисса. Оказалось, отец владельца квартиры в годы Третьего рейха был торговцем предметами искусства. Против Корнелиуса Гурлитта завели уголовное дело по статьям о присвоении чужого имущества и уклонении от уплаты налогов. Гурлитт вину не признал.

Сидящая женщина Анри Матисса
7 из 8

Двумя годами раньше в Мюнхене в ходе обыска в квартире у 80-летнего Корнелиуса Гурлитта нашли коллекцию из почти тысячи картин художников-модернистов — там была и "Сидящая женщина" Анри Матисса. Оказалось, отец владельца квартиры в годы Третьего рейха был торговцем предметами искусства. Против Корнелиуса Гурлитта завели уголовное дело по статьям о присвоении чужого имущества и уклонении от уплаты налогов. Гурлитт вину не признал.

© AP Photo / Kerstin Joensson
© AFP 2020 / Paul J Richards.

В том же 2012 году представителям одного из аукционных домов американского штата Виргиния местная жительница принесла картину, которую купила на блошином рынке за семь долларов. Эксперты установили, что это работа Огюста Ренуара "Пейзаж на берегу Сены" стоимостью 75 тысяч долларов. Выяснилось, что полотно украли в 1951 году из Музея искусств Балтимора. Как шедевр попал на блошиный рынок, установить не удалось.

Картина Огюста Ренуара Пейзаж на берегу Сены
8 из 8

В том же 2012 году представителям одного из аукционных домов американского штата Виргиния местная жительница принесла картину, которую купила на блошином рынке за семь долларов. Эксперты установили, что это работа Огюста Ренуара "Пейзаж на берегу Сены" стоимостью 75 тысяч долларов. Выяснилось, что полотно украли в 1951 году из Музея искусств Балтимора. Как шедевр попал на блошиный рынок, установить не удалось.

© AFP 2020 / Paul J Richards.
1 из 8

В марте зарубежные СМИ сообщили о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", ссылаясь на сотрудников филиала Лувра в Абу-Даби, где полотно якобы должно было находиться. Возникали вопросы о владельце, некоторые эксперты даже предположили, что картина может принадлежать россиянину. В начале лета полотно все-таки "нашли" на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, и при этом выяснилось, что шедевр принадлежит департаменту культуры и туризма Абу-Даби.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
2 из 8

В прошлом году у западного берега Крыма обнаружили затонувший более века назад пароход "Генерал Коцебу", на борту которого оказалось десять картин. По словам экспертов, среди них могут быть работы Ивана Айвазовского. По словам руководителя подводной экспедиции "Нептун" Романа Дунаева, известно, что художник всегда оставлял на судне, где побывал, свои произведения. А установлено, что Айвазовский работал на "Генерале Коцебу". Пока картины на поверхность не поднимали.

© Канал Говорит Москва на Youtube
3 из 8

В 2018 году произошло еще одно чудесное возвращение украденного шедевра — полотна "Хор" французского импрессиониста Эдгара Дега. Холст похитили из марсельского музея Кантини и нашли во Франции спустя 11 лет в багажном отделении одного из автобусов на заправке. Картина просто лежала в чемодане, и ни один из пассажиров не заявил о правах на нее.

© Public domain
4 из 8

Также год назад в Лондоне нашелся пейзаж работы британского художника Стэнли Спенсера, похищенный из музея его имени за шесть лет до того. Полотно стоимостью более миллиона долларов лежало под кроватью в доме наркодилера рядом с мешками запрещенных веществ. Картину передали наследникам автора, а преступника отправили в тюрьму.

© Public domain
5 из 8

Еще одна не менее парадоксальная находка — работа Клода Моне "Водяные лилии. Отражение ив", пропавшая в годы Второй мировой войны. Картину обнаружили скатанной в рулон в запасниках Лувра! К сожалению, более половины красочного слоя четырехметрового холста утеряно, шедевр отправили на реставрацию.

© Public domain
6 из 8

В 2014 году венгерский искусствовед заметил картину "Спящая женщина с черной вазой" Роберта Берени, которая считалась утраченной с 1920-х годов, во время просмотра фильма "Стюарт Литтл". Полотно было одним из элементов кинематографического интерьера!

Искусствовед связался со съемочной группой. Выяснилось, что картину всего за 500 долларов приобрела помощник режиссера в одном из антикварных магазинов Калифорнии. Не зная истинной ценности этой работы, она предложила использовать ее в декорациях. После переговоров помреж согласилась продать исторический холст, который в результате вернулся в Венгрию.

© Columbia Pictures Corporation (1999)
7 из 8

Двумя годами раньше в Мюнхене в ходе обыска в квартире у 80-летнего Корнелиуса Гурлитта нашли коллекцию из почти тысячи картин художников-модернистов — там была и "Сидящая женщина" Анри Матисса. Оказалось, отец владельца квартиры в годы Третьего рейха был торговцем предметами искусства. Против Корнелиуса Гурлитта завели уголовное дело по статьям о присвоении чужого имущества и уклонении от уплаты налогов. Гурлитт вину не признал.

© AP Photo / Kerstin Joensson
8 из 8

В том же 2012 году представителям одного из аукционных домов американского штата Виргиния местная жительница принесла картину, которую купила на блошином рынке за семь долларов. Эксперты установили, что это работа Огюста Ренуара "Пейзаж на берегу Сены" стоимостью 75 тысяч долларов. Выяснилось, что полотно украли в 1951 году из Музея искусств Балтимора. Как шедевр попал на блошиный рынок, установить не удалось.

© AFP 2020 / Paul J Richards.
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КультураПитер Пауль РубенсИрбитСвердловская областьРоссия
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