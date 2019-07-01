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РИА Новости
Культура

А под кроватью смотрели? Самые громкие случайные находки пропавших картин

Вчера, 08:00
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Большинство историй об утраченных, а затем найденных картинах похожи и сводятся к тому, что воры рано или поздно пытаются продать похищенное. Но бывает, когда полотна обнаруживают случайно — под кроватью, в автобусе, на дне моря или даже на кадрах фильма. Самые парадоксальные случаи — в фотоленте РИА Новости.
В конце прошлой недели в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств нашли картину Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб", которая была передана в 1976 году из Эрмитажа и считалась копией. Примечательно, что несколько лет назад в этом же музее обнаружили подлинное полотно Рубенса — "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой", также числившаяся копией. Местные знатоки искусства утверждают: счастливый случай здесь ни при чем и благодарят нынешнего директора музея — более сорока лет назад он занимался отбором и доказательством подлинности картин.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

В марте зарубежные СМИ сообщили о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", ссылаясь на сотрудников филиала Лувра в Абу-Даби, где полотно якобы должно было находиться. Возникали вопросы о владельце, некоторые эксперты даже предположили, что картина может принадлежать россиянину. В начале лета полотно все-таки "нашли" на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, и при этом выяснилось, что шедевр принадлежит департаменту культуры и туризма Абу-Даби.

Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
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В марте зарубежные СМИ сообщили о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", ссылаясь на сотрудников филиала Лувра в Абу-Даби, где полотно якобы должно было находиться. Возникали вопросы о владельце, некоторые эксперты даже предположили, что картина может принадлежать россиянину. В начале лета полотно все-таки "нашли" на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, и при этом выяснилось, что шедевр принадлежит департаменту культуры и туризма Абу-Даби.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
© Канал Говорит Москва на Youtube

В прошлом году у западного берега Крыма обнаружили затонувший более века назад пароход "Генерал Коцебу", на борту которого оказалось десять картин. По словам экспертов, среди них могут быть работы Ивана Айвазовского. По словам руководителя подводной экспедиции "Нептун" Романа Дунаева, известно, что художник всегда оставлял на судне, где побывал, свои произведения. А установлено, что Айвазовский работал на "Генерале Коцебу". Пока картины на поверхность не поднимали.

Скриншот видео с экспедиции Нептун Романа Дунаева в Крыму
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В прошлом году у западного берега Крыма обнаружили затонувший более века назад пароход "Генерал Коцебу", на борту которого оказалось десять картин. По словам экспертов, среди них могут быть работы Ивана Айвазовского. По словам руководителя подводной экспедиции "Нептун" Романа Дунаева, известно, что художник всегда оставлял на судне, где побывал, свои произведения. А установлено, что Айвазовский работал на "Генерале Коцебу". Пока картины на поверхность не поднимали.

© Канал Говорит Москва на Youtube
© Public domain

В 2018 году произошло еще одно чудесное возвращение украденного шедевра — полотна "Хор" французского импрессиониста Эдгара Дега. Холст похитили из марсельского музея Кантини и нашли во Франции спустя 11 лет в багажном отделении одного из автобусов на заправке. Картина просто лежала в чемодане, и ни один из пассажиров не заявил о правах на нее.

Картина художника Эдгара Дега Les Choristes (1877)
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В 2018 году произошло еще одно чудесное возвращение украденного шедевра — полотна "Хор" французского импрессиониста Эдгара Дега. Холст похитили из марсельского музея Кантини и нашли во Франции спустя 11 лет в багажном отделении одного из автобусов на заправке. Картина просто лежала в чемодане, и ни один из пассажиров не заявил о правах на нее.

© Public domain
© Public domain

Также год назад в Лондоне нашелся пейзаж работы британского художника Стэнли Спенсера, похищенный из музея его имени за шесть лет до того. Полотно стоимостью более миллиона долларов лежало под кроватью в доме наркодилера рядом с мешками запрещенных веществ. Картину передали наследникам автора, а преступника отправили в тюрьму.

Работа британского художника Стэнли Спенсера
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Также год назад в Лондоне нашелся пейзаж работы британского художника Стэнли Спенсера, похищенный из музея его имени за шесть лет до того. Полотно стоимостью более миллиона долларов лежало под кроватью в доме наркодилера рядом с мешками запрещенных веществ. Картину передали наследникам автора, а преступника отправили в тюрьму.

© Public domain
© Public domain

Еще одна не менее парадоксальная находка — работа Клода Моне "Водяные лилии. Отражение ив", пропавшая в годы Второй мировой войны. Картину обнаружили скатанной в рулон в запасниках Лувра! К сожалению, более половины красочного слоя четырехметрового холста утеряно, шедевр отправили на реставрацию.

Картина Клода Моне Водяные лилии. Отражение ив
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Еще одна не менее парадоксальная находка — работа Клода Моне "Водяные лилии. Отражение ив", пропавшая в годы Второй мировой войны. Картину обнаружили скатанной в рулон в запасниках Лувра! К сожалению, более половины красочного слоя четырехметрового холста утеряно, шедевр отправили на реставрацию.

© Public domain
© Columbia Pictures Corporation (1999)

В 2014 году венгерский искусствовед заметил картину "Спящая женщина с черной вазой" Роберта Берени, которая считалась утраченной с 1920-х годов, во время просмотра фильма "Стюарт Литтл". Полотно было одним из элементов кинематографического интерьера!

Искусствовед связался со съемочной группой. Выяснилось, что картину всего за 500 долларов приобрела помощник режиссера в одном из антикварных магазинов Калифорнии. Не зная истинной ценности этой работы, она предложила использовать ее в декорациях. После переговоров помреж согласилась продать исторический холст, который в результате вернулся в Венгрию.

Кадр из фильм Стюарт Литтл
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В 2014 году венгерский искусствовед заметил картину "Спящая женщина с черной вазой" Роберта Берени, которая считалась утраченной с 1920-х годов, во время просмотра фильма "Стюарт Литтл". Полотно было одним из элементов кинематографического интерьера!

Искусствовед связался со съемочной группой. Выяснилось, что картину всего за 500 долларов приобрела помощник режиссера в одном из антикварных магазинов Калифорнии. Не зная истинной ценности этой работы, она предложила использовать ее в декорациях. После переговоров помреж согласилась продать исторический холст, который в результате вернулся в Венгрию.

© Columbia Pictures Corporation (1999)
© AP Photo / Kerstin Joensson

Двумя годами раньше в Мюнхене в ходе обыска в квартире у 80-летнего Корнелиуса Гурлитта нашли коллекцию из почти тысячи картин художников-модернистов — там была и "Сидящая женщина" Анри Матисса. Оказалось, отец владельца квартиры в годы Третьего рейха был торговцем предметами искусства. Против Корнелиуса Гурлитта завели уголовное дело по статьям о присвоении чужого имущества и уклонении от уплаты налогов. Гурлитт вину не признал.

Сидящая женщина Анри Матисса
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Двумя годами раньше в Мюнхене в ходе обыска в квартире у 80-летнего Корнелиуса Гурлитта нашли коллекцию из почти тысячи картин художников-модернистов — там была и "Сидящая женщина" Анри Матисса. Оказалось, отец владельца квартиры в годы Третьего рейха был торговцем предметами искусства. Против Корнелиуса Гурлитта завели уголовное дело по статьям о присвоении чужого имущества и уклонении от уплаты налогов. Гурлитт вину не признал.

© AP Photo / Kerstin Joensson
© AFP 2019 / Paul J Richards.

В том же 2012 году представителям одного из аукционных домов американского штата Виргиния местная жительница принесла картину, которую купила на блошином рынке за семь долларов. Эксперты установили, что это работа Огюста Ренуара "Пейзаж на берегу Сены" стоимостью 75 тысяч долларов. Выяснилось, что полотно украли в 1951 году из Музея искусств Балтимора. Как шедевр попал на блошиный рынок, установить не удалось.

Картина Огюста Ренуара Пейзаж на берегу Сены
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В том же 2012 году представителям одного из аукционных домов американского штата Виргиния местная жительница принесла картину, которую купила на блошином рынке за семь долларов. Эксперты установили, что это работа Огюста Ренуара "Пейзаж на берегу Сены" стоимостью 75 тысяч долларов. Выяснилось, что полотно украли в 1951 году из Музея искусств Балтимора. Как шедевр попал на блошиный рынок, установить не удалось.

© AFP 2019 / Paul J Richards.
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КультураЭдгар ДегаПитер Пауль РубенсКлод МонеАнри МатиссЛеонардо да ВинчиЛуврИван АйвазовскийЭрмитаж (музей)
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