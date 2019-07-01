А под кроватью смотрели? Самые громкие случайные находки пропавших картин

© Columbia Pictures Corporation (1999)

В 2014 году венгерский искусствовед заметил картину "Спящая женщина с черной вазой" Роберта Берени, которая считалась утраченной с 1920-х годов, во время просмотра фильма "Стюарт Литтл". Полотно было одним из элементов кинематографического интерьера!

Искусствовед связался со съемочной группой. Выяснилось, что картину всего за 500 долларов приобрела помощник режиссера в одном из антикварных магазинов Калифорнии. Не зная истинной ценности этой работы, она предложила использовать ее в декорациях. После переговоров помреж согласилась продать исторический холст, который в результате вернулся в Венгрию.