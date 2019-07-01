А под кроватью смотрели? Самые громкие случайные находки пропавших картин

В марте зарубежные СМИ сообщили о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", ссылаясь на сотрудников филиала Лувра в Абу-Даби, где полотно якобы должно было находиться. Возникали вопросы о владельце, некоторые эксперты даже предположили, что картина может принадлежать россиянину. В начале лета полотно все-таки "нашли" на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, и при этом выяснилось, что шедевр принадлежит департаменту культуры и туризма Абу-Даби.
В марте зарубежные СМИ сообщили о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", ссылаясь на сотрудников филиала Лувра в Абу-Даби, где полотно якобы должно было находиться. Возникали вопросы о владельце, некоторые эксперты даже предположили, что картина может принадлежать россиянину. В начале лета полотно все-таки "нашли" на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, и при этом выяснилось, что шедевр принадлежит департаменту культуры и туризма Абу-Даби.
В прошлом году у западного берега Крыма обнаружили затонувший более века назад пароход "Генерал Коцебу", на борту которого оказалось десять картин. По словам экспертов, среди них могут быть работы Ивана Айвазовского. По словам руководителя подводной экспедиции "Нептун" Романа Дунаева, известно, что художник всегда оставлял на судне, где побывал, свои произведения. А установлено, что Айвазовский работал на "Генерале Коцебу". Пока картины на поверхность не поднимали.
В прошлом году у западного берега Крыма обнаружили затонувший более века назад пароход "Генерал Коцебу", на борту которого оказалось десять картин. По словам экспертов, среди них могут быть работы Ивана Айвазовского. По словам руководителя подводной экспедиции "Нептун" Романа Дунаева, известно, что художник всегда оставлял на судне, где побывал, свои произведения. А установлено, что Айвазовский работал на "Генерале Коцебу". Пока картины на поверхность не поднимали.
В 2018 году произошло еще одно чудесное возвращение украденного шедевра — полотна "Хор" французского импрессиониста Эдгара Дега. Холст похитили из марсельского музея Кантини и нашли во Франции спустя 11 лет в багажном отделении одного из автобусов на заправке. Картина просто лежала в чемодане, и ни один из пассажиров не заявил о правах на нее.
В 2018 году произошло еще одно чудесное возвращение украденного шедевра — полотна "Хор" французского импрессиониста Эдгара Дега. Холст похитили из марсельского музея Кантини и нашли во Франции спустя 11 лет в багажном отделении одного из автобусов на заправке. Картина просто лежала в чемодане, и ни один из пассажиров не заявил о правах на нее.
Также год назад в Лондоне нашелся пейзаж работы британского художника Стэнли Спенсера, похищенный из музея его имени за шесть лет до того. Полотно стоимостью более миллиона долларов лежало под кроватью в доме наркодилера рядом с мешками запрещенных веществ. Картину передали наследникам автора, а преступника отправили в тюрьму.
Также год назад в Лондоне нашелся пейзаж работы британского художника Стэнли Спенсера, похищенный из музея его имени за шесть лет до того. Полотно стоимостью более миллиона долларов лежало под кроватью в доме наркодилера рядом с мешками запрещенных веществ. Картину передали наследникам автора, а преступника отправили в тюрьму.
Еще одна не менее парадоксальная находка — работа Клода Моне "Водяные лилии. Отражение ив", пропавшая в годы Второй мировой войны. Картину обнаружили скатанной в рулон в запасниках Лувра! К сожалению, более половины красочного слоя четырехметрового холста утеряно, шедевр отправили на реставрацию.
Еще одна не менее парадоксальная находка — работа Клода Моне "Водяные лилии. Отражение ив", пропавшая в годы Второй мировой войны. Картину обнаружили скатанной в рулон в запасниках Лувра! К сожалению, более половины красочного слоя четырехметрового холста утеряно, шедевр отправили на реставрацию.
В 2014 году венгерский искусствовед заметил картину "Спящая женщина с черной вазой" Роберта Берени, которая считалась утраченной с 1920-х годов, во время просмотра фильма "Стюарт Литтл". Полотно было одним из элементов кинематографического интерьера!
Искусствовед связался со съемочной группой. Выяснилось, что картину всего за 500 долларов приобрела помощник режиссера в одном из антикварных магазинов Калифорнии. Не зная истинной ценности этой работы, она предложила использовать ее в декорациях. После переговоров помреж согласилась продать исторический холст, который в результате вернулся в Венгрию.
В 2014 году венгерский искусствовед заметил картину "Спящая женщина с черной вазой" Роберта Берени, которая считалась утраченной с 1920-х годов, во время просмотра фильма "Стюарт Литтл". Полотно было одним из элементов кинематографического интерьера!
Искусствовед связался со съемочной группой. Выяснилось, что картину всего за 500 долларов приобрела помощник режиссера в одном из антикварных магазинов Калифорнии. Не зная истинной ценности этой работы, она предложила использовать ее в декорациях. После переговоров помреж согласилась продать исторический холст, который в результате вернулся в Венгрию.
Двумя годами раньше в Мюнхене в ходе обыска в квартире у 80-летнего Корнелиуса Гурлитта нашли коллекцию из почти тысячи картин художников-модернистов — там была и "Сидящая женщина" Анри Матисса. Оказалось, отец владельца квартиры в годы Третьего рейха был торговцем предметами искусства. Против Корнелиуса Гурлитта завели уголовное дело по статьям о присвоении чужого имущества и уклонении от уплаты налогов. Гурлитт вину не признал.
Двумя годами раньше в Мюнхене в ходе обыска в квартире у 80-летнего Корнелиуса Гурлитта нашли коллекцию из почти тысячи картин художников-модернистов — там была и "Сидящая женщина" Анри Матисса. Оказалось, отец владельца квартиры в годы Третьего рейха был торговцем предметами искусства. Против Корнелиуса Гурлитта завели уголовное дело по статьям о присвоении чужого имущества и уклонении от уплаты налогов. Гурлитт вину не признал.
В том же 2012 году представителям одного из аукционных домов американского штата Виргиния местная жительница принесла картину, которую купила на блошином рынке за семь долларов. Эксперты установили, что это работа Огюста Ренуара "Пейзаж на берегу Сены" стоимостью 75 тысяч долларов. Выяснилось, что полотно украли в 1951 году из Музея искусств Балтимора. Как шедевр попал на блошиный рынок, установить не удалось.
В том же 2012 году представителям одного из аукционных домов американского штата Виргиния местная жительница принесла картину, которую купила на блошином рынке за семь долларов. Эксперты установили, что это работа Огюста Ренуара "Пейзаж на берегу Сены" стоимостью 75 тысяч долларов. Выяснилось, что полотно украли в 1951 году из Музея искусств Балтимора. Как шедевр попал на блошиный рынок, установить не удалось.