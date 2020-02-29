Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Испанский диетолог Айтор Санчес призвал не считать питье воды с лимоном натощак панацеей от всех болезней.

В комментарии газете La Vanguardia специалист рассказал, что большинство приписываемых воде с лимоном целебных свойств не только преувеличены, но и по большей части ложны.

По его словам, процесс детоксикации организма зависит от функционирования важнейших органов — печени и почек, а не от употребления определенных продуктов.

Кроме того, простая вода с лимоном не сможет повысить иммунитет или предотвратить рак, добавил он.

Диетолог также посоветовал не увлекаться популярным "коктейлем", так как он может спровоцировать эрозию эмали зубов.