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Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
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РИА Новости

Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном

10:32 29.02.2020 (обновлено: 13:23 29.02.2020)
63019
CC0 / ulleo / Лимоны
Лимоны
CC0 / ulleo /
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Испанский диетолог Айтор Санчес призвал не считать питье воды с лимоном натощак панацеей от всех болезней.
В комментарии газете La Vanguardia специалист рассказал, что большинство приписываемых воде с лимоном целебных свойств не только преувеличены, но и по большей части ложны.
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По его словам, процесс детоксикации организма зависит от функционирования важнейших органов — печени и почек, а не от употребления определенных продуктов.
Кроме того, простая вода с лимоном не сможет повысить иммунитет или предотвратить рак, добавил он.
Диетолог также посоветовал не увлекаться популярным "коктейлем", так как он может спровоцировать эрозию эмали зубов.
Тем не менее Санчес считает, что вода с лимоном может стать менее вредной альтернативой сладкой газировке. Но ждать какого-либо целебного эффекта от этого напитка не стоит, заключил врач.
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газированная водаЗдоровье - ОбществоОбщество
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Конечно, зачем организму витамины и флавоноиды? Лопайте испанский хамон и будет вам счастье! Как то в конце прошлого века американцы опубликовали статистику по продолжительности жизни. В среднем обычный американец проживал 75,5 лет, а медики только 58.
29 февраля, 11:30
Леонид Ковалев
9900011
Вода с лимоном - это не витамины. Витамины вы получаете, когда у вас полноценное 4-5 разовое питание. А пить воду с лимоном в надежде на получение витаминов - это смешно, если честно. Ну разве, что от цинги поможет))
29 февраля, 13:10
Константин Е
15100013
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