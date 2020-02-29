Москвичи сдали на переработку более 50 тысяч елей

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Москвичи сдали более 50 тысяч новогодних елей в рамках акции "Елочный круговорот" в 2020 году, это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.