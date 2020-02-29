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Москвичи сдали на переработку более 50 тысяч елей
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РИА Новости

Москвичи сдали на переработку более 50 тысяч елей

09:56 29.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАкция "Елочный круговорот" в Москве
Акция Елочный круговорот в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Москвичи сдали более 50 тысяч новогодних елей в рамках акции "Елочный круговорот" в 2020 году, это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Акция "Елочный круговорот" завершена. В этом году москвичи сдали на переработку 51 813 новогодних елей, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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Глава Комплекса городского хозяйства также отметил, что ГПБУ "Мосприрода" и префектурами Москвы в рамках акции "Елочный круговорот" было организовано более 440 пунктов приема, из них 26 установлено по итогам голосования на портале "Активный гражданин".
В пресс-службе напомнили, что цель акции – правильная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания населения к теме раздельного сбора отходов. Собранные елки перерабатываются в щепу, а затем используются для компостирования и производства почвогрунтов, отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.
Акция "Елочный круговорот" проводится ежегодно с 2016 года, утилизация новогодних деревьев осуществляется бесплатно.
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