Японцы начали скупать туалетную бумагу на фоне эпидемии коронавируса

Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Жители Жители Японии начали массово скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки, передает корреспондент РИА Новости. Вероятной причиной тому послужил острый дефицит медицинских масок, ложные сообщения о том, что маски делают из тех же материалов, что и туалетную бумагу, а также беспрецедентные меры безопасности властей из-за эпидемии коронавируса

Телеканал NHK сообщил в субботу, что случаи заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены в половине из 47 японских префектур. Общее число заразившихся составляет 942 человека, включая 705 человек с круизного лайнера Diamond Princess. Премьер-министр страны Синдзо Абэ призвал местные органы самоуправления закрыть все государственные образовательные учреждения, от детских садов до старших школ, вплоть до начала весенних каникул в марте. Власти настойчиво призывают предпринять максимальные усилия и не выводить детей из дома.

Заявления властей в совокупности с информационной уткой в японских соцсетях о том, что в производстве туалетной бумаги используются те же материалы, что и для производства одноразовых масок, привели к тому, что уже к пятнице во многих крупных городах возник дефицит туалетной бумаги и салфеток.

Представители японской Ассоциации косметической бумажной промышленности попытались успокоить жителей. В ходе пресс-конференций в пятницу населению настойчиво объясняли, что перебоев с поставками уалетной бумаги не ожидается, так как основное ее производство находится именно в Японии, а не в Китае.

Тем не менее, к вечеру многим магазинам и аптекам пришлось ввести ограничения "одна упаковка на семью" и на эти товары, хотя к тому времени полки, которые обычно заставлены изделиями на любой вкус и кошелек, были почти полностью пустыми.

Утром в субботу ситуация усугубилась. В выпусках новостей, а также в соцсетях постоянно демонстрируют пустые полки в магазинах, где раньше лежали бумага и салфетки. Люди, обеспокоенные возникшим ажиотажем, начали занимать очереди в магазины за час-полтора до их открытия. Люди забивали магазинные тележки мешками с рисом, упаковками лапши быстрого приготовления, макаронами, соусами и замороженными продуктами.