Источник: Варфоломей планирует провести общеправославную встречу

АФИНЫ, 29 фев – РИА Новости. Константинопольский патриарх Константинопольский патриарх Варфоломей планирует провести общеправославную встречу по образцу амманской и пригласить на нее всех предстоятелей православных церквей, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главу неканонической "новой церкви" Украины (ПЦУ) "митрополита" Епифания Думенко , сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.

В Иордании 26 февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила прошла межправославная встреча, в которой приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. Феофил предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира.

Первый синаксис без Константинополя

"Варфоломей сейчас созывает синод Константинопольской патриархии, который обсудит ситуацию в православии и итоги встречи в Аммане. Трехдневный синод патриархии решит вопрос о созыве общеправославной встречи с вопросом о ситуации в православии. Название будет такое же, как в Аммане", - сказал собеседник.

По его словам, патриарх обеспокоен тем, что встреча в Аммане прошла без него.

"После великого раскола 1054 года между западом и востоком, православием и римскими католиками, это был первый синаксис, в котором участвовала большая часть православия без Константинополя. Это очень беспокоит Константинополь. Так что патриарх созовет синод, он будет работать три дня. Предполагается, что затем Варфоломей пригласит другие церкви – все остальные церкви, в том числе участвовавшие во встрече в Аммане, - для того чтобы рассудить, и не тему Украины, а то, что произошло", - сказал собеседник.

По его словам, патриарх Варфоломей хочет пригласить 15 церквей, в том числе не признанного Москвой главу раскольничьей "новой церкви" Украины (ПЦУ) "митрополита" Епифания Думенко.

"Понятно, он приглашает Епифания, чтобы не приехал патриарх Кирилл, и тогда не приедут и другие (противники предоставления автокефалии ПЦУ - ред.)", - заметил он.

Когда созвать встречу, решит синод Константинопольской патриархии.

"Встреча должна будет обсудить единство в православии в связи с тем, что произошло. Они считают, что встреча в Аммане была шагом против единства", - сказал собеседник.

Сам он назвал межправославную встречу в Иордании "правильным шагом".

"Это то, что предусматривают священные каноны, первые апостольские каноны", - заметил он.

По его мнению, то, что Константинопольский патриарх созывает синаксис, означает, что результаты Аммана положительные.

"И будет ошибкой Кирилла не поехать. Большой ошибкой. До сих пор он (Кирилл - ред.) призывал к этому (всеправославному совещанию - ред.). Варфоломей, для того чтобы не поехал Кирилл, позовет Епифания. С одной стороны, будет проблема, если Кирилл не поедет. С другой стороны, будет проблема, если поедет. Существует, однако, решение - они не должны сослужить вместе", - сказал собеседник.

"Русская церковь может поехать, говорить, получить большинство, но не служить литургию вместе с Епифанием. Или не будет служить Епифаний с ними. Единственное решение сесть за один стол, обсудить. Сейчас Варфоломей вынуждается пойти и сесть за такой стол, поскольку не может сделать иного", - сказал источник.

За круглым столом

Он считает, что организаторы межправославной встречи в Аммане правильно сделали, собрав всех за круглым столом.

"То, что в Аммане все сидели за круглым столом, без кого-то во главе, показало единство и соборность церкви, что все равные. В отличие от того, что было на Крите, где во главе был Варфоломей, а все остальные ниже его", - сказал собеседник.

"В Аммане был большой круглый стол, но стол может быть и большим, чтобы за него сели все церкви. Этого требовали и митрополиты Кифирский и Пирейский, требовал Ириней Сербский, этого требовали столько иерархов, но их не слушал патриарх Варфоломей. Сейчас он вынуждается делать это, но делает это не с мирным намерением, он делает это с упрямством и в духе мести. Это ошибка", - полагает источник в церковных кругах.

По его мнению, если встреча состоится, то после Пасхи. При этом в середине мая Варфоломей планирует посетить Америку, он побывает в Вашингтоне, Нью-Йорке, Пенсильвании и Бостоне.

"Я не знаю, где будет собор, должна пройти подготовка к нему. Когда собирали всех за круглым столом (в Аммане - ред.), никто не возвышался над другими. В Фанаре, если предстоятели поедут туда, будут левые, правые, а патриарх в центре. Когда синаксис созывает патриарх, все церкви будут слева или справа, а он в центре. Это ошибка. Православная церковь отделилась от католической именно по этой причине, потому что у нее нет первого. Первым в православии является только Христос. Варфоломей сделал такую ошибку и создал раскол", - сказал собеседник.

По его словам, раскол имел тяжелые последствия.

"Раскол создает геополитическое волнение, ломает сотрудничество, которое было между странами. Он открывает проблему с Черногорией, открывает проблему с Северной Македонией. И не только это. Он открывает проблему и с другими церквями", - сказал источник.

По его словам, после болгарского раскола 1872 года Константинопольский патриархат осудил этнофилетизм, чтобы не создавались в будущем такие проблемы.

"Сейчас сама патриархия с украинским вопросом, с другими церквями, создает ту же самую проблему. Православная церковь не имеет национальной ориентации – все православные имеют одну идентичность, прежде всего они православные, и только после этого они греки, русские, болгары, сербы. "Вселенский патриарх" значит, что им может быть в следующий раз русский, потом серб, затем грек. За две тысячи лет не было вселенскости", - сказал он.

"Гнев плохой советник"

Собеседник агентства полагает, что собор мог бы пройти и в Москве, и это был бы умный шаг Варфоломея.

"Если он соберет встречу, то в Турции она пройти не может. Не может состояться и на Крите. В Иерусалиме также большая проблема. Встреча может состояться в Греции или в нейтральной стране", - сказал он.

На вопрос о возможности провести встречу в Москве собеседник агентства ответил, что Варфоломей поступил бы умно, если предложил провести там.

"Но гнев плохой советник. Это очень плохое чувство. Он проявляется в письме, которое Варфоломей направил Феофилу", - сказал он.

Константинопольский патриарх накануне встречи в Аммане написал Иерусалимскому патриарху Феофилу письмо, в котором заявил, что начало межправославного диалога в Аммане по преодолению раскола будет иметь большие негативные последствия для всего православия. В письме Варфоломей обвиняет Феофила в пренебрежении церковными канонами. Письмо, написанное 25 февраля, опубликовано Фанаром вскоре после начала встречи в Аммане.

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион после окончания совещания сказал в беседе с журналистами, что "патриарх Варфоломей направил очередное гневное письмо патриарху Феофилу, в котором опять его осуждает за проведение этой встречи из-за, как он считает, нарушения существующего порядка".

"Варфоломей потерял хладнокровие в связи с совещанием в Аммане, вышел из себя. Он сам лично писал письмо Феофилу, без советников. Он делал одну ошибку за другой. И сейчас он делает крупнейшую ошибку. Если он созывает собор с целью найти способ изолировать или наказать всех тех, кто поехал в Амман, то у нас будет не просто раскол, у нас будет война", - сказал собеседник агентства.

Он уверен, что есть приемлемый способ решить вопрос с Епифанием.

"Его можно назначить митрополитом в какой-либо из епархий. Но у него должна быть апостольская преемственность, надо провести правильное рукоположение, и он должен сначала быть простым священником, затем епископом", - сказал источник.

По его мнению, до конца года история с "украинской автокефалией" может закончиться.

"Митрополит Волоколамский Иларион сказал, что состоится вторая встреча до конца года. Так что история может завершиться", - сказал он.

Комментируя заявления Варфоломея, что Иерусалимский патриарх Феофил не имел права созывать предстоятелей всех поместных церквей на встречу, собеседник агентства сказал, что это не так.

"Только пять древнейших церквей могли созывать большой синаксис с участием всех церквей. До раскола 1054 года в пентархии были Римская церковь, Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская. После раскола остались четыре церкви, Иерусалимская входит в их число", - заметил он.

По его словам, каждый предстоятель может созвать собор поместной церкви – как Элладской, Русской церкви, Болгарской, или региональный собор. "Например, Болгария может созвать собор и пригласить Румынию или пригласить Сербию", - сказал он.