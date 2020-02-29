Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T05:38+0300
https://ria.ru/20200229/1565358290.html
Сомнолог рассказала, как избавиться от бессонницы без таблеток
https://cdn24.img.ria.ru/images/155180/06/1551800689_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ce2a0b92236c8d6e4398c7388d7845ca.jpg
РИА Новости

Сомнолог рассказала, как избавиться от бессонницы без таблеток

02:35 29.02.2020 (обновлено: 05:38 29.02.2020)
1293
© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница
© Depositphotos / logoff
Бессонница. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Бессонница – причина серьезных заболеваний, но от нее можно избавиться, не прибегая к снотворному, рассказала в интервью радио Sputnik сомнолог, старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова.
Глаза слипаются, ноги подкашиваются, любимая кровать в шаговой доступности, сейчас засну. Но только голова касается подушки – сон сбежал. Не помогает ни книжка, ни счет овец. Бессонница – глобальная проблема не только пожилых людей. Перебрал кофе, засмотрелся сериал, плотно поужинал, испытал стресс на работе или в личной жизни - добро пожаловать в бессонницу. Сомнолог Александра Пучкова объяснила, что это чревато не только разбитостью с утра. Рука об руку с бессонницей идут сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с иммунитетом, лишний вес.
"Организм может "посыпаться". Недостаток сна ничем невозможно компенсировать. В организме есть гормоны сытости и гормоны голода. Когда человек недосыпает, баланс этих гормонов нарушается. Гормоны голода начинают перевешивать, и человек непроизвольно начинает наедать, в организме непроизвольно идет сигнал, что он голодает. Человека начинает тянуть непроизвольно на калорийные вещи, на сладкое и жирное, человеку очень сложно дать себе в этом отчет", - сказала сомнолог.
По словам Александры Пучковой, если бессонница не перешла в стадию хронической, решить проблему не так сложно. И для этого совсем не обязательно пить снотворное. Приучите организм, что кровать предназначена только для сна.
"Многие проблемы решаются изменением привычек, соблюдением определенного режима. В таких случаях людям говорят, что приучите свой организм, что кровать только для сна. Если вы легли в кровать и чувствуете, что сон как рукой сняло - вставайте и делайте что-то такое спокойное, нудное, но не лежите и не ворочайтесь, не читайте в кровати книжку, не работайте в ноутбуке. И только когда вас начнет отрубать - снова ложитесь. Если снова проснулись - снова вставайте. Такой подход приучает организм, как собаку Павлова, что в кровати спят", - посоветовала сомнолог.
Телеведущая Елена Малышева
14 декабря 2019, 18:19
Малышева прокомментировала список продуктов, вызывающих бессонницу
211930110
Обсудить 1
бессонницаЗдоровьеРоссийская академия наукОбщество
Рекомендуем
Участники акции Бессмертный полк в киевском парке Славы
Власти Украины отказались праздновать День Победы
Издания романа Федора Достоевского Преступление и наказание
Писатель Иванов ответил на слова коллеги из США о романе Достоевского
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Медик
В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
Логотип НАТО
СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Продукты
Эксперты: коронавирус помог выявить проблему с продуктами
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
Кэрол Феннер с дочкой Луной
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результаты новой операции
Автомобиль скорой помощи
Врач объяснила гибель гостей на дне рождения блогера в Москве
Боевики в Идлибе
Покинувшие Идлибскую зону жители рассказали о бесчинствах боевиков
Знак коронавируса
Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом, в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Девушки в китайском квартале в Чикаго, Иллинойс
Вирус стал оружием, которое обрушит империю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29В Подмосковье загорелся склад на площади пять тыс "квадратов"
08:22Число зараженных коронавирусом в Японии выросло до 942 человек
08:19Попова сообщила о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян
08:18Попова рассказала о проверке на коронавирус прибывающих в Россию
08:15Для приехавших из Италии карантина пока не будет, сообщила Попова
08:13Попова рекомендовала россиянам сократить поездки за границу
08:11Попова: Россия отправит тест-систему по коронавирусу в Монголию
08:09Попова призвала носить маски для защиты от коронавируса
08:08Тест на коронавирус можно пройти во всех регионах, заявила Попова
08:05В России подготовили более 360 мест для карантина по коронавирусу
07:59Махатхир Мохамад объявил, что готов стать премьером Малайзии
07:38Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Сирии
07:25"Узбекские авиалинии" приостановят полеты в Южную Корею
07:06В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
06:56Власти Южной Кореи призвали жителей не выходить из дома в эти выходные
06:45Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
06:24В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями
06:21Boeing признала факт халатности при испытаниях систем Starliner
06:16Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
06:08Источник: Варфоломей планирует провести общеправославную встречу
Лента новостейМолния