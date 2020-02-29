Сомнолог рассказала, как избавиться от бессонницы без таблеток

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. – причина серьезных заболеваний, но от нее можно избавиться, не прибегая к снотворному, рассказала в интервью Бессонница – причина серьезных заболеваний, но от нее можно избавиться, не прибегая к снотворному, рассказала в интервью радио Sputnik сомнолог, старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова.

Глаза слипаются, ноги подкашиваются, любимая кровать в шаговой доступности, сейчас засну. Но только голова касается подушки – сон сбежал. Не помогает ни книжка, ни счет овец. Бессонница – глобальная проблема не только пожилых людей. Перебрал кофе, засмотрелся сериал, плотно поужинал, испытал стресс на работе или в личной жизни - добро пожаловать в бессонницу. Сомнолог Александра Пучкова объяснила, что это чревато не только разбитостью с утра. Рука об руку с бессонницей идут сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с иммунитетом, лишний вес.

"Организм может "посыпаться". Недостаток сна ничем невозможно компенсировать. В организме есть гормоны сытости и гормоны голода. Когда человек недосыпает, баланс этих гормонов нарушается. Гормоны голода начинают перевешивать, и человек непроизвольно начинает наедать, в организме непроизвольно идет сигнал, что он голодает. Человека начинает тянуть непроизвольно на калорийные вещи, на сладкое и жирное, человеку очень сложно дать себе в этом отчет", - сказала сомнолог.

По словам Александры Пучковой, если бессонница не перешла в стадию хронической, решить проблему не так сложно. И для этого совсем не обязательно пить снотворное. Приучите организм, что кровать предназначена только для сна.