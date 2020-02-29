Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T07:51+0300
https://ria.ru/20200229/1565358219.html
Власти Украины отказались праздновать День Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155338/47/1553384715_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_97052eb06da410eed59042721b4a7f34.jpg
РИА Новости

Власти Украины отказались праздновать День Победы

05:25 29.02.2020 (обновлено: 07:51 29.02.2020)
75316
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в киевском парке Славы
Участники акции Бессмертный полк в киевском парке Славы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк" в киевском парке Славы. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая, об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.

"Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование", - сказал министр.

Монумент Родина-мать в Киеве
9 февраля, 19:59
На Украине предложили убрать герб СССР с "Родины-матери" в Киеве
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Кремль направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Москве отмечали, что будут рады принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма. В офисе президента Украины заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия.
На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.
Парадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
21 февраля, 16:37
В Киеве назвали парад 9 мая "инструментом агрессивной политики" России
32421016138640
Обсудить 145
Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоДень ПобедыМИД УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
Популярные комментарии
Согласен с Вами, как им отмечать День Победы, если по улицам с факелами ходят нацисты и живьем сжигают людей!!! Сейчас Украина -неонацистское государство!!!😡😡😡
29 февраля, 05:38
Феликс Д.
2051112110
Конечно проигравшие не могут праздновать победу, ведь бандеровцев разбили со всякими дивизиями СС Галичина.
29 февраля, 05:41
pp0p76
20350003
Рекомендуем
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Автомобиль скорой помощи
Врач объяснила гибель гостей на дне рождения блогера в Москве
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Начинать день не с привычной чашки кофе, а с купания в бассейне на высоте 50 этажей может владелец пентхауса в Доме на Мосфильмовской
СМИ сообщили о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Логотип НАТО
СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
Автомобиль реанимации на дороге
В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
Подснежники в одном из дворов Москвы
Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта
Эксперимент с использованием сухого льда
Очевидец рассказал о ЧП на дне рождения блогера в Москве
Медик
В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Председатель совета директоров Тинькофф банк Олег Тиньков
Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова
Автомобили скорой помощи
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29В Подмосковье загорелся склад на площади пять тыс "квадратов"
08:22Число зараженных коронавирусом в Японии выросло до 942 человек
08:19Попова сообщила о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян
08:18Попова рассказала о проверке на коронавирус прибывающих в Россию
08:15Для приехавших из Италии карантина пока не будет, сообщила Попова
08:13Попова рекомендовала россиянам сократить поездки за границу
08:11Попова: Россия отправит тест-систему по коронавирусу в Монголию
08:09Попова призвала носить маски для защиты от коронавируса
08:08Тест на коронавирус можно пройти во всех регионах, заявила Попова
08:05В России подготовили более 360 мест для карантина по коронавирусу
07:59Махатхир Мохамад объявил, что готов стать премьером Малайзии
07:38Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Сирии
07:25"Узбекские авиалинии" приостановят полеты в Южную Корею
07:06В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
06:56Власти Южной Кореи призвали жителей не выходить из дома в эти выходные
06:45Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
06:24В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями
06:21Boeing признала факт халатности при испытаниях систем Starliner
06:16Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
06:08Источник: Варфоломей планирует провести общеправославную встречу
Лента новостейМолния