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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T07:40+0300
https://ria.ru/20200229/1565358047.html
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/155817/65/1558176566_0:294:2844:1894_1036x0_80_0_0_51f4e0f7a07ff2a94ccf98b0c558c412.jpg
РИА Новости

США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии

04:56 29.02.2020 (обновлено: 07:40 29.02.2020)
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© Фото : пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
ООН, 29 фев - РИА Новости. Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.
Проведение экстренного заседания СБ ООН в связи с эскалацией ситуации в Идлибе, повлекшей гибель 33 турецких военных, запросила в пятницу Великобритания.

"Мы призываем РФ немедленно посадить ее боевые самолеты и призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведенные в 2018 году", - сказала она.

Крафт также подтвердила, что США поддерживают Турцию "в том, что касается ответа на неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты, которые повлекло гибель турецких солдат"
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
01:38Обострение ситуации в Идлибе
Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя указал, что инцидент с турецкими военнослужащими произошел за пределами наблюдательного поста. Он также напомнил, что Сирия вправе "подавлять" террористов, как этого требуют резолюции Совбеза ООН.
Выступавший после Крафт постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что цель созванного Британией заседания Совбеза лишь в том, чтобы дискредитировать астанинский формат мирного урегулирования ситуации в Арабской республике.

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь.
По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу собирался провести консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. При этом, по данным греческих СМИ, Греция заблокировали заявление альянса о поддержке Турции.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Сирийские боевики в провинции Идлиб
01:03Обострение ситуации в Идлибе
ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе". Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал совместное российско-турецкое патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
Вчера, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
40897876320
Обсудить 50
Обострение ситуации в ИдлибеКелли КрафтИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
США: Если террористы воюют против России, это не террористы, они оппозиция.
29 февраля, 05:07
Геннадий Solo
1292120210
А что в Сирии те кого называют террористами ИГ это мирные жители которые взяли оружие защищая свои земли.Тут сравнения с Донбассом близко нет.
29 февраля, 05:47
sstry1967
99230015
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