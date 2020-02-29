Военную базу во Франции закрыли на карантин из-за коронавируса

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Военная база Крей на севере Военная база Крей на севере Франции закрыта на карантин в связи с обнаружением случаев заражения коронавирусом , об этом сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

"Для минимизации риска передачи инфекции на базе в Крей был немедленно введен ряд мер: все групповые мероприятия были отменены, приостановлены перемещения военнослужащих с базы и на нее", - написала министр в своем аккаунте в Twitter.

Она также добавила, что в настоящее время ведется "эпидемиологическое расследование" на территории базы.

Накануне число выявленных во Франции случаев заболевания коронавирусом COVID-19 за сутки выросло с 38 до 57. Ранее сообщалось о двух летальных исходах: от вируса скончались турист из Китая и француз.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.