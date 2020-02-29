Военную базу во Франции закрыли на карантин из-за коронавируса

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Военная база Крей на севере Франции закрыта на карантин в связи с обнаружением случаев заражения коронавирусом, об этом сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.
"Для минимизации риска передачи инфекции на базе в Крей был немедленно введен ряд мер: все групповые мероприятия были отменены, приостановлены перемещения военнослужащих с базы и на нее", - написала министр в своем аккаунте в Twitter.
Она также добавила, что в настоящее время ведется "эпидемиологическое расследование" на территории базы.
Накануне число выявленных во Франции случаев заболевания коронавирусом COVID-19 за сутки выросло с 38 до 57. Ранее сообщалось о двух летальных исходах: от вируса скончались турист из Китая и француз.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
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