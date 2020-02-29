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Эксперт: мировая экономика замедлилась бы и без вспышки коронавируса
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РИА Новости

Эксперт: мировая экономика замедлилась бы и без вспышки коронавируса

03:29 29.02.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российский рубли и доллары
Денежные купюры: российский рубли и доллары
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Денежные купюры: российский рубли и доллары. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мировая экономика в 2020 году могла бы замедлиться и без коронавируса на фоне окончания циклического роста, негатив от распространения вирусной инфекции лишь ускорил течение событий, сказал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.
"По нашим оценкам, мировая экономика должна замедлиться в 2020 году и без коронавируса или других рисков, а просто по причине исчерпания возможностей для продолжения циклического роста… Сейчас мы понимаем, что замедление роста ВВП будет сильнее, а правительствам и регуляторам придется реагировать быстрее и активнее, чем было заложено в нашем прогнозе", - говорит он.
Эксперт объяснил, что ранее при оценке сценария развития экономических событий в 2020 году аналитики компании оценивали такие параметры как отсутствие в основных экономиках возможности серьезного увеличения занятости (безработица низкая, население стареет) при том, что рост производительности труда не имеет тенденции к ускорению.
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То, что последние 10 лет в основных экономиках не было действительно серьезных кризисов, лишь говорит о том, что они находятся в состоянии циклического роста, который рано или поздно закончится, отмечает он. Парадокс в том, что чем дальше оттягивается окончание циклического роста, тем больше системных рисков успевает скопиться в экономике и тем жестче последующая рецессия, указывает Брагин.
"Системные риски в разных экономиках могут принимать самые разные формы: пузырь ипотечного кредитования, перегрев рынка труда, пузырь доткомов, низкое качество банковских активов, искусственное сдерживание ослабления валют и т.п. Сейчас, на мой взгляд, самый серьезный риск идет со стороны длительного периода низких ставок и избытка ликвидности, которые очень сильно понижают планку эффективности компаний. А это, в свою очередь, снижает способность экономики адсорбировать внешние и внутренние шоки", – говорит эксперт.
"По большому счету, решить проблему накопления системных рисков, особенно в развитых экономиках, сейчас способно только какое-то внешнее воздействие, которое сделает то, на что не могли решиться центральные банки и правительства. Коронавирус в этом плане – очень хороший вариант, который позволит "встряхнуть" экономику. Проще говоря, проблемы, которые создаст коронавирус мировой экономике в ближайший год, могут очень серьезно снизить потенциал следующего циклического спада", - добавляет он.
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Распространение нового коронавирусаВладимир БрагинРоссияЭкономика
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