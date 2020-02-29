Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию

ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Госдепартамент США повысил уровень опасности поездок в Италию со второго уровня (повышенная осторожность) до третьего уровня, когда гражданам США рекомендуется пересмотреть планы на путешествия.
"Италия. Обновление рекомендаций по поездкам. Уровень 3: пересмотреть поездки в связи со вспышкой COVID-19. Многие случаи (заражения) были связаны с поездками в или из материкового Китая или контактами с людьми, заражение которых было связано с такими поездками, но сообщается об устойчивом распространении (вируса) среди населения", - сообщил госдеп в своем аккаунте в Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 49 странах, число зараженных достигло 4351, скончались 67 человек.
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