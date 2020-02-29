Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию

"Италия. Обновление рекомендаций по поездкам. Уровень 3: пересмотреть поездки в связи со вспышкой COVID-19. Многие случаи (заражения) были связаны с поездками в или из материкового Китая или контактами с людьми, заражение которых было связано с такими поездками, но сообщается об устойчивом распространении (вируса) среди населения", - сообщил госдеп в своем аккаунте в Twitter.