Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа

ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Апелляционный суд округа Колумбия в США в пятницу вынес решение в пользу бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана, которого демократы в палате представителей пытались обязать явиться в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Как указывается в решении, апелляционный суд отменяет решение суда округа Колумбия, который в ноябре поддержал требования демократов.
Администрация Трампа пыталась воспрепятствовать даче показаний Макгана, ссылаясь на то, что высокопоставленные советники президента обладают иммунитетом и не должны говорить о своих профессиональных обязанностях. Демократы хотели получить показания относительно попыток президента США оказать препятствие правосудию в ходе расследования спецпрокурора Мюллера.
Таким образом, решение апелляционного суда означает, что противники Трампа лишились возможности получить показания бывшего важного чиновника администрации, а следовательно, и других чиновников, которые могли бы быть использованы против главы государства.
В декабре палата представителей США, где большинство у демократов, вынесла импичмент Трампу, обвинив его в злоупотреблении полномочиями и препятствовании расследованию конгресса. Однако затем сенат, где большинство у республиканцев, оправдал главу государства.
Спецпрокурор Роберт Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, однако не нашел свидетельств "сговора" президента Дональда Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
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