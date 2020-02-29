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Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
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РИА Новости

Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"

01:06 29.02.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши
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Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши. Архивное фото
ДОХА, 29 фев - РИА Новости. Приглашенный для участия в церемонии подписания соглашения между США и афганским движением "Талибан" министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши сообщил, что пока не видел текста документа.
Церемония подписания документа ожидается в Дохе в субботу.
"Он будет доведен до моего сведения завтра. Давайте надеяться, что дела идут хорошо, и это мирное соглашение приведет к лучшему будущему Афганистана", - сказал Куреши, отвечая на вопрос РИА Новости, успел ли он ознакомиться с текстом документа.
Министр подчеркнул, что Пакистан хочет видеть мир в Афганистане, поскольку заинтересован в том, чтобы эта страна была стабильной, мирной и процветающем.
"После подписания соглашения ожидается межафганский диалог, и мы надеемся, что афганцы сядут за стол переговоров друг с другом и решат по поводу их будущего", - сказал Куреши.
Он высоко отозвался о роли Катара в достижении договоренности между США и талибами прежде всего потому, что Дохе удалось добиться открытия у себя офиса "Талибана", когда "это было совсем не модно делать".
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АфганистанПакистанТалибанСШАВ мире
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