Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"

ДОХА, 29 фев - РИА Новости. Приглашенный для участия в церемонии подписания соглашения между Приглашенный для участия в церемонии подписания соглашения между США и афганским движением " Талибан " министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши сообщил, что пока не видел текста документа.

Церемония подписания документа ожидается в Дохе в субботу.

"Он будет доведен до моего сведения завтра. Давайте надеяться, что дела идут хорошо, и это мирное соглашение приведет к лучшему будущему Афганистана", - сказал Куреши, отвечая на вопрос РИА Новости, успел ли он ознакомиться с текстом документа.

Министр подчеркнул, что Пакистан хочет видеть мир в Афганистане, поскольку заинтересован в том, чтобы эта страна была стабильной, мирной и процветающем.

"После подписания соглашения ожидается межафганский диалог, и мы надеемся, что афганцы сядут за стол переговоров друг с другом и решат по поводу их будущего", - сказал Куреши.