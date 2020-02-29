Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T00:40+0300
https://ria.ru/20200229/1565356130.html
Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565328912_371:272:3369:1958_1036x0_80_0_0_6ace3983f14c0ee58b806781c0b5d82b.jpg
РИА Новости

Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе

00:40 29.02.2020
1314
© Фото : SANAОсвобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
© Фото : SANA
ООН, 29 фев – РИА Новости. Постпредства Эстонии, Бельгии, Германии и Франции в Совбезе ООН осудили удары по турецким военным в сирийском Идлибе.
"Военная эскалация в Идлибе должна прекратиться. Она должна прекратиться сейчас. Мы решительно осуждаем вчерашние нападения на турецкие силы, действующие в Идлибе, и подтверждаем нашу солидарность с Турцией", - говорится в заявлении Эстонии, Бельгии, Германии, Франции и не входящей в СБ Польши.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военных Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных Россия приняла меры для того, чтобы сирийские войска прекратили огонь, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию своей страны. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
Вчера, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
86001332
Обсудить 1
Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)Совет Безопасности ООНЕвросоюзСирияВ мире
Рекомендуем
Логотип НАТО
СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
Сирийские боевики в провинции Идлиб
ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией
В Сирии погиб еще один турецкий военный
Мюнхенская конференция по безопасности
ЛДПР назвала позицию генсека НАТО по Сирии ошибочной и неадекватной
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Небензя заявил о праве Сирии уничтожать террористов в Идлибе
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Военная обстановка в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
В ООН назвали обострение в Идлибе самым тревожным за время войны
Автомобиль скорой помощи
Врач объяснила гибель гостей на дне рождения блогера в Москве
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган обсудил кризис в Идлибе с главой Еврокомиссии
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
Боевики в Идлибе
США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
Участники акции Бессмертный полк в киевском парке Славы
Власти Украины отказались праздновать День Победы
Турецкий военный в провинции Идлиб
В Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Число зараженных коронавирусом в Японии выросло до 942 человек
08:19Попова сообщила о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян
08:18Попова рассказала о проверке на коронавирус прибывающих в Россию
08:15Для приехавших из Италии карантина пока не будет, сообщила Попова
08:13Попова рекомендовала россиянам сократить поездки за границу
08:11Попова: Россия отправит тест-систему по коронавирусу в Монголию
08:09Попова призвала носить маски для защиты от коронавируса
08:08Тест на коронавирус можно пройти во всех регионах, заявила Попова
08:05В России подготовили более 360 мест для карантина по коронавирусу
07:59Махатхир Мохамад объявил, что готов стать премьером Малайзии
07:38Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Сирии
07:25"Узбекские авиалинии" приостановят полеты в Южную Корею
07:06В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
06:56Власти Южной Кореи призвали жителей не выходить из дома в эти выходные
06:45Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
06:24В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями
06:21Boeing признала факт халатности при испытаниях систем Starliner
06:16Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
06:08Источник: Варфоломей планирует провести общеправославную встречу
06:04Егор Крид и HammAli & Navai представили в Сети трек "Мне все Монро"
Лента новостейМолния