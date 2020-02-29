Росгидромет рассказал о погоде в последний день зимы

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Весенние температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в последний день зимы в Весенние температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в последний день зимы в России , сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"В Москве и в близлежащих областях 29-го числа слабый снег еще с утра, под утро в ночь может быть", - сказал Варакин.

Метеоролог уточнил, что температуры будут около нуля, поэтому снег в столичном регионе будет мокрым. Ближе к полудню осадки прекратятся, выглянет солнце.

"На европейской территории на западе и по Северо-Западному федеральному округу - Ленинградская область, Республика Карелия, Архангельская область - здесь будет под воздействием циклона небольшие осадки, слабо отрицательная температура, поэтому в виде снега", - уточнил Варакин.

Он отметил, что основные осадки 29-го числа будут в Коми (с метелью и ветром) и на востоке Архангельской области, а также на всем Беломорье, далее по арктическому побережью до Воркуты.

"Хорошая погода ожидается в Ленинградской области, Новгородской, Псковской и Вологодской области. То есть, улучшение погоды, солнышко, слабо положительные температуры днем", - сказал Варакин.

Между тем на юге России, в центрально-черноземных областях: Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой - будет действовать Южный циклон, который выйдет к Приазовью через Харьковскую и Ростовскую области, то есть, он будет двигаться на северо-восток, в сторону средней Волги, поэтому сначала осадки пройдут на юго-востоке Центрального федерального округа.

"На Дальнем Востоке у нас антициклон, прирост давления, то есть хорошая погода, если говорить в Прибайкалье, Иркутская область, Бурятия, Алтайский край - здесь у нас рост давления, юг Красноярского края, Сибирь - здесь будет выше нормы, понятно, сильных морозов не будет", - сказал Варакин.

Как уточнил метеоролог, в Иркутской области ночью будет до минус 15-20, днем - до минус 5.