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https://ria.ru/20200229/1565356060.html
Росгидромет рассказал о погоде в последний день зимы
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РИА Новости

Росгидромет рассказал о погоде в последний день зимы

00:34 29.02.2020 (обновлено: 04:58 29.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка с коляской гуляет в парке
Девушка с коляской гуляет в парке
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушка с коляской гуляет в парке
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Весенние температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в последний день зимы в России, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"В Москве и в близлежащих областях 29-го числа слабый снег еще с утра, под утро в ночь может быть", - сказал Варакин.
Метеоролог уточнил, что температуры будут около нуля, поэтому снег в столичном регионе будет мокрым. Ближе к полудню осадки прекратятся, выглянет солнце.
"На европейской территории на западе и по Северо-Западному федеральному округу - Ленинградская область, Республика Карелия, Архангельская область - здесь будет под воздействием циклона небольшие осадки, слабо отрицательная температура, поэтому в виде снега", - уточнил Варакин.
Он отметил, что основные осадки 29-го числа будут в Коми (с метелью и ветром) и на востоке Архангельской области, а также на всем Беломорье, далее по арктическому побережью до Воркуты.
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"Хорошая погода ожидается в Ленинградской области, Новгородской, Псковской и Вологодской области. То есть, улучшение погоды, солнышко, слабо положительные температуры днем", - сказал Варакин.
Между тем на юге России, в центрально-черноземных областях: Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой - будет действовать Южный циклон, который выйдет к Приазовью через Харьковскую и Ростовскую области, то есть, он будет двигаться на северо-восток, в сторону средней Волги, поэтому сначала осадки пройдут на юго-востоке Центрального федерального округа.
"На Дальнем Востоке у нас антициклон, прирост давления, то есть хорошая погода, если говорить в Прибайкалье, Иркутская область, Бурятия, Алтайский край - здесь у нас рост давления, юг Красноярского края, Сибирь - здесь будет выше нормы, понятно, сильных морозов не будет", - сказал Варакин.
Как уточнил метеоролог, в Иркутской области ночью будет до минус 15-20, днем - до минус 5.
"Если брать Екатеринбург, то там сейчас осадки, температура слабо положительная - от плюс 1 до плюс 3", - отметил синоптик.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)РоссияОбщество
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