Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-02-29T08:07+0300
https://ria.ru/20200229/1565354181.html
Сказочные пряники: в Архангельске пройдет благотворительный аукцион
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565346763_0:156:1500:1000_1036x0_80_0_0_915d415f262bec17df7100c629c5ba34.jpg
РИА Новости

Сказочные пряники: в Архангельске пройдет благотворительный аукцион

08:00 29.02.2020 (обновлено: 08:07 29.02.2020)
16
© Из архива Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера", АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера", Архангельск
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Сегодня в Архангельске мастера-козульщики представят более 170 произведений. Чтобы пряники приносили пользу, государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" в пятый раз проведет благотворительный аукцион. Выручку за торги отдадут в помощь женщинам региона, оказавшимся в беде.
Выставкам козуль уже 43 года. В советские годы продажа пряников считалась спекуляцией, и выход был найден через организацию выставок. Тогда мастера стали собираться вокруг музея, и пряник был спасен.

Первая выставка состоялась в 1976 году. В 2000-х годах после выставок увозили эти пряники в детские дома и раздавали ребятам, так как это были дефицитные годы. Дети любовались и потом потихоньку съедали их", – рассказывает Наталья Козлова, заведующая отделом музея Писахова.

Однако требования СанПин к продуктам, отправляемым в детские дома изменились, а желание творить добро у мастеров осталось.
"Главное для нас – сохранение традиционного архангельского пряника. Вторая цель – поддерживать творческие стремления профессионального сообщества местных пекарей. На третью цель вышли сами мастера. Они хотели, чтобы пряник по-прежнему приносил пользу", – говорит представитель музея.
Сейчас в каждом третьем доме в Архангельске пекут козули, семейное дело приносит прибыль и радует в праздники. В последние пять лет вместо благотворительной ярмарки проводятся аукционы.
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
1 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
2 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
3 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
4 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
5 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
6 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
7 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
8 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
9 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
10 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
11 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
12 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
13 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», АрхангельскКозули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
14 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
1 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
2 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
3 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
4 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
5 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
6 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
7 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
8 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
9 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
10 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
11 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
12 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
13 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
14 из 14
Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом
© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск
"Мы называем пряник не товаром, а лотом – так азартнее и интереснее для тех, кто хочет сделать пожертвование", – подчеркнула Козлова.
На аукцион приходят простые горожане, а не только благотворители и меценаты: для них сделать маленькое добро – повод преодолеть расстояния и пожертвовать от 50 рублей до 7–10 тысяч. Практически все мастера отписывают дарственную на сладкие произведения искусства.

История лакомства

Архангельские козули – это всегда произведение искусства и труд мастера, который очень высоко ценился. У каждой семьи есть своя тематика росписи пряников. Например, семья Малаховых делает козули в виде замка, Мотонины – рождественские вертепы, мастер Татьяна Фадеева создает большие композиции.
"Архангельск – родина козуль. Они появились в середине XVIII века в России, когда и в Европе стали готовить имбирное печенье с добавлением какао. Все хорошее зарождается одновременно в разных уголках земли", – отметила Наталья Козлова.
По ее словам, происхождение у рождественских пряников языческое. Люди приносили в жертву благополучию домашний скот – коз, овец. Козули получили свое название от ржаного обрядового хлеба, который готовили северные народы. Есть еще версия, что первые козули имели орнамент змейки, так как район назывался Змеенский.
"Козулечку подарить – прибыток в дом получить", – озвучила архангельскую поговорку сотрудница музея Писахова.
Ягоды земляники
16 февраля, 08:00Хорошие новости
На Сахалин за земляникой: как можно освоить "дальневосточный гектар"
Когда общество стало христианским, пряники стали делать и расписывать в виде козочек, барашков и других животных, которые были символами богатства и достатка в доме. В начале XX века такие пряники еще делали, но не ели, а дарили с благожелательным посылом. Считается, что козулю можно съедать, лишь когда надарят новые пряники.
"В детстве мама запрещала есть козулю, подаренную на Рождество. Пряник хранился в серванте, и только через 12 месяцев, когда мы получали новый, предыдущий "оберег благополучия" можно было съесть. Конечно, современная козуля – не аутентичная, и мастера переживают за то, что традиции изготовления и отношения к продукту меняются", – делится Наталья.
Как ни странно, срок хранения у козуль по ТУ – от 18 месяцев. Даже в домашних условиях пряник получается довольно сухим и содержит в составе природные консерванты – корицу, гвоздику, жженый сахар. В лакомстве бывает до 11 разных специй, и за время хранения оно не теряет своих свойств, только аромат может ослабеть.

Козули отличаются от других видов пряников тем, что в рисунке мастер передает свое настроение. Их пекут в семьях с детьми – это развлечение, развивающее фантазию. В Республике Беларусь популярны аналоги козуль: пряники, приготовленные с радостью и с любовью – отличное средство от хандры", – отмечает Марина Бондарович, международный кулинарный судья, бренд-шеф-повар и руководитель обучающих проектов Института бизнеса Белорусского госуниверситета.

В этом году на благотворительном аукционе представят большие пряничные композиции. Лучшие мастера-козульщики Архангельска и Северодвинска планируют привезти на ярмарку более 150 кондитерских шедевров и еще 20 – на аукцион. Собранные средства направят в помощь подопечным АНО "Центр защиты семьи, материнства и детства "Мамина пристань".
100000
Обсудить 0
Хорошие новостиБлаготворительностьХорошие новоститрадицииАрхангельскСеверодвинск
Рекомендуем
Пожилые люди во время занятий в спортзале
Изобретатель-альтруист придумывает тренажеры для здоровой старости
Семен и Анатолий Бондаревы
Истории тех, у кого день рождения бывает раз в четыре года
Кадр из фильма Берлин, Александерплац
Критики предсказали победителя Берлинского кинофестиваля
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
Новый карантин: как вернуть деньги за туры в страны с коронавирусом
Флаги ООН и США в Нью-Йорке
Кто платит, тот и заказывает. Почему ООН не может стрясти деньги с США
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Процедура выборов в парламент Словакии
Мужчина за рулем кабриолета
Во все тяжкие. Ученые назвали признаки кризиса среднего возраста
Человек играет на синтезаторе
Пианист-любитель записал более 68 миллиардов мелодий
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
История успеха: постмайданной экономике Украины шесть лет
Посетитель бизнес-центра. Архивное фото
Подмосковные предприниматели получат помощь от государства
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Исследование: россияне стали чаще допускать просрочки по микрозаймам
Собака чихуахуа по кличке Cleatus до и поле сброса лишнего веса
Толстый чихуахуа сбросил половину веса ради возможности ходить
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: власти области поддержат "Тверской экскаватор"
Квитанции за оплату коммунальных услуг
Губернатор Подмосковья пообещал избавиться от недобросовестных УК
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Эксперт: мировая экономика замедлилась бы и без вспышки коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Число зараженных коронавирусом в Японии выросло до 942 человек
08:19Попова сообщила о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян
08:18Попова рассказала о проверке на коронавирус прибывающих в Россию
08:15Для приехавших из Италии карантина пока не будет, сообщила Попова
08:13Попова рекомендовала россиянам сократить поездки за границу
08:11Попова: Россия отправит тест-систему по коронавирусу в Монголию
08:09Попова призвала носить маски для защиты от коронавируса
08:08Тест на коронавирус можно пройти во всех регионах, заявила Попова
08:05В России подготовили более 360 мест для карантина по коронавирусу
07:59Махатхир Мохамад объявил, что готов стать премьером Малайзии
07:38Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Сирии
07:25"Узбекские авиалинии" приостановят полеты в Южную Корею
07:06В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
06:56Власти Южной Кореи призвали жителей не выходить из дома в эти выходные
06:45Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
06:24В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями
06:21Boeing признала факт халатности при испытаниях систем Starliner
06:16Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
06:08Источник: Варфоломей планирует провести общеправославную встречу
06:04Егор Крид и HammAli & Navai представили в Сети трек "Мне все Монро"
Лента новостейМолния