Сказочные пряники: в Архангельске пройдет благотворительный аукцион

Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом

© Из архива Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера", Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Сегодня в Архангельске мастера-козульщики представят более 170 произведений. Чтобы пряники приносили пользу, государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" в пятый раз проведет благотворительный аукцион. Выручку за торги отдадут в помощь женщинам региона, оказавшимся в беде.

Выставкам козуль уже 43 года. В советские годы продажа пряников считалась спекуляцией, и выход был найден через организацию выставок. Тогда мастера стали собираться вокруг музея, и пряник был спасен.

Первая выставка состоялась в 1976 году. В 2000-х годах после выставок увозили эти пряники в детские дома и раздавали ребятам, так как это были дефицитные годы. Дети любовались и потом потихоньку съедали их", – рассказывает Наталья Козлова, заведующая отделом музея Писахова.

Однако требования СанПин к продуктам, отправляемым в детские дома изменились, а желание творить добро у мастеров осталось.

"Главное для нас – сохранение традиционного архангельского пряника. Вторая цель – поддерживать творческие стремления профессионального сообщества местных пекарей. На третью цель вышли сами мастера. Они хотели, чтобы пряник по-прежнему приносил пользу", – говорит представитель музея.

Сейчас в каждом третьем доме в Архангельске пекут козули, семейное дело приносит прибыль и радует в праздники. В последние пять лет вместо благотворительной ярмарки проводятся аукционы.

© Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 1 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 2 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 3 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 4 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 5 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 6 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 7 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 8 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 9 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 10 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 11 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 12 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 13 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом 14 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 1 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 2 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 3 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 4 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 5 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 6 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 7 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 8 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 9 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 10 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 11 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 12 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 13 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск 14 из 14 Козули – расписные пряники, передают настроение мастеров и служат в течение года оберегом © Из архива Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», Архангельск

"Мы называем пряник не товаром, а лотом – так азартнее и интереснее для тех, кто хочет сделать пожертвование", – подчеркнула Козлова.

На аукцион приходят простые горожане, а не только благотворители и меценаты: для них сделать маленькое добро – повод преодолеть расстояния и пожертвовать от 50 рублей до 7–10 тысяч. Практически все мастера отписывают дарственную на сладкие произведения искусства.

История лакомства

Архангельские козули – это всегда произведение искусства и труд мастера, который очень высоко ценился. У каждой семьи есть своя тематика росписи пряников. Например, семья Малаховых делает козули в виде замка, Мотонины – рождественские вертепы, мастер Татьяна Фадеева создает большие композиции.

"Архангельск – родина козуль. Они появились в середине XVIII века в России, когда и в Европе стали готовить имбирное печенье с добавлением какао. Все хорошее зарождается одновременно в разных уголках земли", – отметила Наталья Козлова.

По ее словам, происхождение у рождественских пряников языческое. Люди приносили в жертву благополучию домашний скот – коз, овец. Козули получили свое название от ржаного обрядового хлеба, который готовили северные народы. Есть еще версия, что первые козули имели орнамент змейки, так как район назывался Змеенский.

"Козулечку подарить – прибыток в дом получить", – озвучила архангельскую поговорку сотрудница музея Писахова.

Когда общество стало христианским, пряники стали делать и расписывать в виде козочек, барашков и других животных, которые были символами богатства и достатка в доме. В начале XX века такие пряники еще делали, но не ели, а дарили с благожелательным посылом. Считается, что козулю можно съедать, лишь когда надарят новые пряники.

"В детстве мама запрещала есть козулю, подаренную на Рождество. Пряник хранился в серванте, и только через 12 месяцев, когда мы получали новый, предыдущий "оберег благополучия" можно было съесть. Конечно, современная козуля – не аутентичная, и мастера переживают за то, что традиции изготовления и отношения к продукту меняются", – делится Наталья.

Как ни странно, срок хранения у козуль по ТУ – от 18 месяцев. Даже в домашних условиях пряник получается довольно сухим и содержит в составе природные консерванты – корицу, гвоздику, жженый сахар. В лакомстве бывает до 11 разных специй, и за время хранения оно не теряет своих свойств, только аромат может ослабеть.

Козули отличаются от других видов пряников тем, что в рисунке мастер передает свое настроение. Их пекут в семьях с детьми – это развлечение, развивающее фантазию. В Республике Беларусь популярны аналоги козуль: пряники, приготовленные с радостью и с любовью – отличное средство от хандры", – отмечает Марина Бондарович, международный кулинарный судья, бренд-шеф-повар и руководитель обучающих проектов Института бизнеса Белорусского госуниверситета.