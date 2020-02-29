Новый карантин: как вернуть деньги за туры в страны с коронавирусом

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Помимо Китая, Италия, Южная Корея и Иран признаны опасными для туристов из-за эпидемии коронавируса. Продавать путевки в эти страны нельзя. Но что делать, если они уже куплены? О том, как вернуть деньги за тур, билет или отель, — в материале РИА Новости.

Домой досрочно

На этой неделе Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путевок в Италию, Южную Корею и Иран. Ведомство просит россиян не посещать эти страны.

Десятки тысяч туристов волнуют вопросы: как вернуть деньги за путевку, билет или отель; все-таки лететь или нет; что делать, если уже приехал; и стоит ли вообще куда-либо путешествовать в такое неспокойное время.

Рекомендации Ростуризма тем, кто сейчас находится в странах риска, просты: не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания, за исключением случаев организованного трансфера до аэропорта вылета.

Если путешественник решит вернуться в Россию досрочно, туроператор согласно статье 14 закона "Об основах туристской деятельности" обязан возместить ему деньги за неоказанные услуги. По словам юристов, отдыхающие могут попросить компанию вывезти их в Россию до окончания тура. Но менять билеты или нет — это уже на усмотрение оператора.

За что вернут 100 процентов

В случае отказа от еще не начавшегося путешествия гарантирован 100-процентный возврат. "Если в стране предполагаемой поездки есть угроза безопасности, подтвержденная официально, это является основанием для расторжения договора с требованием всей суммы, уплаченной за путевку, — поясняет адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева. — Норма допускает судебное расторжение. Но никто не мешает туроператору вернуть деньги добровольно".

Обычно сначала компания предлагает альтернативу — ей выгоднее все-таки отправить клиента в поездку.

Если путешественник выбирает возврат, не стоит рассчитывать получить деньги сразу. Об этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе предупреждала, когда ограничения касались только Китая.

"Минимум две недели, и это еще очень оптимистичный срок". Майя Ломидзе исполнительный директор АТОР исполнительный директор АТОР

Важный момент: дата отъезда значения не имеет, можно отказаться и от тура с вылетом завтра, и, например, на Новый год. Уже есть примеры аннуляций летних, даже осенних путевок.

Маргарита Еремеева вспоминает прошлый опыт, закрытие Турции, Египта: некоторые фирмы возвращали средства довольно быстро, но были и суды. Туристы, лишившиеся отдыха и не получившие деньги, нередко требовали и компенсацию за моральный ущерб. Стоимость путевки вернут, остальное — на усмотрение суда.

Без гарантии

Федеральный закон о туризме неприменим к авиакомпаниям, говорят юристы. Если воздушное сообщение ограничено и рейсов нет — деньги стопроцентно вернут. Если такого запрета нет, то имеет значение категория билета и политика компании.

"Перевозчики не обязаны возвращать деньги за билеты, приобретенные по невозвратным тарифам". Олег Пантелеев исполнительный директор агентства "АвиаПорт" исполнительный директор агентства "АвиаПорт"

Авиасообщение России с Ираном и Южной Кореей ограничено (сохранились только полеты национальных перевозчиков) — с 28 февраля и 1 марта соответственно.

Пока не объявляли о приостановке полетов в Италию, все рейсы осуществляются в штатном режиме. Но, например, Utair предложила пассажирам, купившим до 26 февраля билеты на самолеты из Москвы в Милан и обратно, сдать их и получить деньги в полном объеме.

"Наши коллеги уточняли информацию у авиакомпании Alitalia, пока нет никаких изменений, поэтому возвраты из-за коронавируса невозможны", — рассказали РИА Новости в Aviasales.

AirEuropa предложила перебронировать билеты в Италию, купленные до 23 февраля и с датой вылета до 15 марта включительно, на любое европейское или африканское направление с отправкой и возвратом до 15 июня. Без штрафов, но с взиманием разницы стоимости по тарифу.

Многие российские перевозчики предлагают перебронировать билеты на другое направление, дату, но за определенную сумму — в среднем 60 евро.

Опытные путешественники апеллируют к статье 451 Гражданского кодекса России "Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств". А также к закону "О защите прав потребителей", так как "условия оказания услуг изменились и теперь они представляют угрозу жизни и здоровью людей, приобретавших билеты (потребителей)". То есть теоретически можно вернуть средства даже при невозвратных тарифах и отказе авиакомпании идти навстречу. В Ростуризме тоже ссылаются на эти нормы, уточняя, что самостоятельные туристы имеют право обратиться за возвратом денежных средств к исполнителям.

Проще забыть?

С отелями и экскурсиями, забронированными самостоятельно, сложнее. Они находятся в другой стране и зачастую не имеют никаких представительств в России. Когда приобретаются услуги у иностранных контрагентов, применяются совсем другие правила.

"Отношения регулируются либо нормами международного права, либо законами той страны, где находится отель. В такой ситуации можно только рекомендовать аннулировать бронирование по тем условиям, на которых оно происходило, — говорит Маргарита Еремеева. — Не исключено, что гостиницы выставят штрафные санкции".

По словам адвоката, маловероятно, что их удастся отменить через суд, — в России иск могут не принять. "Все упирается в сумму штрафа, если она очень высокая и много денег потеряно, то, наверное, имеет смысл этим заниматься. Но если речь идет о нескольких тысячах рублей — проще забыть", — полагает юрист.

В Booking.com ответить на вопрос о возвратах отказались. Но в Сети туристы делятся опытом, что деньги за арендованное в Италии жилье хозяева все же возвращают или позволяют перенести сроки поездки без всяких неустоек. Последнее касается только невозвратных бронирований, естественно.

В Ostrovok.ru отметили, что число отказов сейчас выросло на 30 процентов, сервис старается оказывать "всю необходимую помощь по отмене бронирования и возврате денег".

Уже никуда не хочу лететь

Если турист просто опасается вылетать куда-либо из-за ситуации с коронавирусом, он может отказаться от поездки по любой причине, вернув фактически понесенные расходы (статья 32 закона "О защите прав потребителей").

Чем раньше поступит отказ, тем выше вероятность возврата, а понесенные расходы — меньше. Как правило, туроператоры не сразу перечисляют средства посредникам. Траты должны быть доказаны, например, с помощью платежных поручений, заявок, договоров. Нужно подтвердить факты бронирования и отказа, а также движение средств на счетах.