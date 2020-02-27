В Роспотребнадзоре рассказали, где можно сдать анализ на коронавирус

"В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Диагностику новой коронавирусной инфекции в России проводят только в этих центрах, в частные клиники тест-системы не поставляются",- говорится в сообщении.