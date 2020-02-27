В Роспотребнадзоре рассказали, где можно сдать анализ на коронавирус

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Диагностика на новый коронавирус проводится только в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, в частные клиники диагностические тест-системы не поставляются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Диагностику новой коронавирусной инфекции в России проводят только в этих центрах, в частные клиники тест-системы не поставляются",- говорится в сообщении.
По последним данным, в России проведено уже более 33 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из КНР, уточнили в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса