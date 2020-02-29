Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Девяносто десантников, несколько тысяч боевиков и несданная высота — ровно 20 лет назад, 29 февраля 2000-го, шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков. Банду возглавляли арабский наемник Хаттаб и полевой командир Шамиль Басаев. Бой длился почти сутки — живыми из него вышли только шестеро солдат. Как погибали и не сдавались псковские десантники — в материале РИА Новости.

Последний бой

К февралю 2000-го боевики, отступая из Грозного, пытались выйти из окружения через Аргунское ущелье. По данным из различных источников, федеральные войска блокировали здесь от полутора до двух тысяч бандитов. Противника обложили со всех сторон, на высоты в Аргунском ущелье высадились несколько подразделений десантников, по террористам наносила удары авиация, в том числе объемно-детонирующими бомбами, по схронам и лесным базам "духов" работала артиллерия, на земле действовал спецназ. Чтобы выжить, отступающим необходимо было прорвать плотное кольцо федеральных сил.

Перед десантниками 104-го полка поставили задачу: занять высоту Исты-Корд, по ходу маршрута создать опорные пункты на высотах 776 и 787. Командование федеральных сил рассчитывало, что таким образом боевики попадут в огневую ловушку между подразделениями. На высоту 787 направились разведчики и взвод 4-й роты майора Александра Доставалова.

Проводив десантников, разведчики вернулись к 776-й высоте, которую уже частично заняла 6-я рота под командованием майора Сергея Молодова. Но у подножия горы разведчики наткнулись на несколько десятков боевиков. Тогда Молодов решил помочь разведвзводу, однако, спустившись с высоты, отряд попал под плотный огонь снайперов. Ротный был убит, несколько десантников ранены. Подразделение понесло первые потери. Командование 6-й ротой принял на себя подполковник Марк Евтюхин.

Десантники не успели окопаться и как следует закрепиться на высоте 776. Основные силы боевиков появились раньше, чем ожидалось, и тут же пошли на штурм. Бандитов оказалось слишком много. Тем не менее до наступления темноты все их атаки десантура успешно отбила. Помощь 6-й роте оказывала полковая артиллерия, нанося удары с расстояния около десяти километров. Ночью боевики усилили натиск, шли уже не отдельными группами, а сплошными волнами.

К бойцам 6-й роты присоединился взвод майора Доставалова, покинувший соседнюю высоту 787. С каждым разом атаки террористов ужесточались, стрельба шла практически в упор. Не считаясь с потерями, Хаттаб бросал в бой все новые силы, постоянно предлагая десантникам сдаться. Под утро боевики были уже так близко, что наши бойцы несколько раз переходили в рукопашную. Так, лейтенант Кожемякин со своим взводом помешал врагу обойти высоту и взять десантников в кольцо. Он три часа отбивал атаки бандитов, а когда закончились боеприпасы, сдерживал нападавших штык-ножом. Позже рядом с его телом обнаружили несколько убитых в рукопашной бандитов.

Десантники не сдавались и дрались до последнего, невзирая на тяжелые ранения. Например, во время очередной попытки прорыва лейтенант Олег Ермаков был серьезно ранен в живот. Он все же смог занять выгодную позицию, вел огонь из автомата до последнего патрона, прикрывая товарищей. В последнем бою Ермаков уничтожил шестерых боевиков.

К утру 1 марта большинство бойцов 6-й роты погибли, а у оставшихся в живых не оставалось ни сил, ни боеприпасов, чтобы сдерживать атаки боевиков. Подполковник Евтюхин пошел на последний шаг — вызвал огонь артиллерии на себя. Связь с комбатом прервалась. Ценой своей жизни десантники 6-й роты остановили прорыв бандформирований из Аргунского ущелья.

Погибшие и выжившие

Александр Левин-Лейн, контрактник 1-й парашютно-десантной роты, находившейся недалеко от места боя, рассказал РИА Новости: "В ночь на 29 февраля мы находились километрах в двух от высоты 776. Утром поступила команда сняться и выдвинуться в соседний населенный пункт, где нас должна была забрать "броня". Было около 12 часов дня 29 февраля. Мы долго стояли в неведении, потом там стали барражировать два Ми-24. Нам сказали, что обложили 6-ю роту, и все, кто может идти (у многих солдат были обморожены ноги), должны скинуть с себя все лишнее и взять побольше боеприпасов. Но команду "Вперед!" сменяла "Отбой!" — так продолжалось часов до 18, все это время мы стояли на месте. Потом все же тронулись и подъехали к подножию горы Дембайрзы".

Когда 1-я рота переправилась через реку Абазулгол, к бойцам вышли уцелевшие ребята из 6-й роты Роман Христолюбов и Алексей Комаров. Утром 1 марта десантники встретили двух других раненых — Андрея Поршнева и Александра Супонинского. Им приказал отступать подполковник Евтюхин. Парни спустились с высоты по практически отвесному склону. Им удалось оторваться от преследования, спрятавшись за выступом. По словам Левина-Лейна, после боя на высоте остались только посеченные стволы деревьев и воронки от взрывов — по склонам сопки артиллерия выпустила около 1200 снарядов из 120-миллиметровых самоходных установок "Нона".

© РИА Новости / Владимир Вяткин Сержант Андрей Поршнев, один из шести оставшихся в живых воинов-десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка © РИА Новости / Владимир Вяткин Сержант Андрей Поршнев, один из шести оставшихся в живых воинов-десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка

"Когда поднялись на высоту, открылась картина не для слабонервных, — вспоминает Александр. — Большую часть своих погибших боевики уже успели вынести, на земле оставались лежать только трупы наемников-арабов. Наших десантников "духи" стащили в несколько куч, было видно, что некоторых добивали".

На высоту 776 позже подошли и другие подразделения. "Вдруг за деревьями мелькнули люди в маскхалатах, мы залегли, — рассказывает Левин-Лейн. — Ротный выпустил вверх зеленую ракету, но по нам успели дать пару выстрелов из подствольников. К счастью, это оказались разведчики из 45-го отдельного разведывательного полка. Увидев ракету, огонь прекратили. Через некоторое время авиаразведка доложила, что к нам с двух сторон идут две группы "духов" по триста человек каждая. Нам пришлось снова отойти на Дембайрзы. Тела убитых десантников получилось вынести только 3 марта".

© РИА Новости / Владимир Вяткин Солдаты выносят с места боя убитого бойца 6-й роты 104-го полка ВДВ России © РИА Новости / Владимир Вяткин Солдаты выносят с места боя убитого бойца 6-й роты 104-го полка ВДВ России

В памяти родных

В бою на 776-й высоте погибли 84 десантника, в том числе тринадцать офицеров, остальные — сержанты и рядовые, большинство — военнослужащие срочной службы. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России (21 — посмертно). Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров (63 — посмертно).

Сергей Хворостухин, отец младшего сержанта Игоря Хворостухина, рассказал РИА Новости, что сын ушел в армию в июне 1999-го.

"Его призвали через год после школы, — вспоминает Хворостухин-старший. — Сначала попал в учебку в Ленинградской области, потом распределили в Череху, а оттуда уже — в Чечню. Я уважаю военную службу, у меня отец военный, прошел всю войну, летчиком был. Я тоже хотел пойти по его стопам, но по зрению не прошел в летное училище. Сейчас хочу, чтобы внук попал в Суворовское".

По словам отца, Игорь был очень общительным и при этом ответственным парнем, служба давалась ему легко, с сослуживцами сложились дружеские отношения. В армии Игорь зарекомендовал себя хорошо, получил звание младшего сержанта.

"Когда он сообщил, что отправляется в Чечню, отреагировали мы, в принципе, нормально. Служба есть служба, — говорит Хворостухин. — А на гражданке его ждала невеста, случившееся она очень сильно переживала, не выходила замуж десять лет. Часто домой к нам приходила, к нему на могилу".

Другой десантник, Денис Зинкевич, тоже только начинал военную службу. Его призвали в армию в сентябре 1999 года, а в январе 2000-го направили в Чечню. В бою на 776-й высоте Дениса тяжело ранили. Он продолжал отстреливаться из гранатомета и погиб от пули снайпера.

"Характер у него был мягкий, как и у меня, но он всегда стремился достичь чего-то в жизни, — рассказывает отец Дениса Николай Герасимович. — Это было желание матери, чтобы он в Пскове служил, да и сам он хотел стать десантником. В начале февраля 2000-го от него пришло последнее письмо. Писал — переживает, что редко видимся. О гибели роты я узнал из телевизора, сразу поехал в Псков, где мне вручили повестку".