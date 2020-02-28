Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T22:46+0300
https://ria.ru/20200228/1565354704.html
Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565325867_0:136:3399:2048_1036x0_80_0_0_ce2a7ae88e5b9bba58397e5a8228a3c5.jpg
РИА Новости

Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину

22:27 28.02.2020 (обновлено: 22:46 28.02.2020)
6900
© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ООН, 28 фев — РИА Новости. Организационную сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский попросил отложить заседание организационной сессии комиссии по разоружению на разумный ограниченный срок.
"У меня есть предложение: перенести эту организационную встречу на более позднюю дату, а именно 6 апреля или до этого", — сказал председатель комиссии на ее заседании.
Возражений его предложению не было.
Ранее в феврале комиссия уже откладывала заседание в связи с тем, что Воронцову не дали вовремя визу. Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о проблемах с визами для дипломатов из других государств.
США пока фактически не гарантируют им выдачу визы.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США
26 февраля, 05:18
Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США
Вашингтон в феврале также не выдал визу для посещения ООН замдиректора департамента по новым вызовам МИД России.
Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года, после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе.
Так, в 2015 году Соединенные Штаты выдали визу с ограничениями спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, из-за чего ей пришлось отменить визит для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран — участниц Межпарламентского союза.
Еще в 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН.
Затем "под ударом" оказались россияне, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году Вашингтон отказал во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
27 февраля, 16:08
В МИД оценили ситуацию с невыдачей виз США российским дипломатам
8940223111
Обсудить 8
Дмитрий ПолянскийНью-Йорк (штат)ООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Мелкие пакостники (( Нужно поднимать вопрос о переносе штаб-квартиры в другое государство, если Европа - нейтральные Австрия или Швейцария, например!
28 февраля, 22:31
kkwlinat
351001332
Дома пусть сидят, бюджетные деньги целее будут. А там и без них все порешают, как надо...
28 февраля, 23:13
P.Prawda .
33200010
Рекомендуем
Логотип НАТО
СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
Автомобили скорой помощи
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией
В Сирии погиб еще один турецкий военный
Виталий Ромас
В ЛНР задержали стрингера МИА "Россия сегодня"
Президент РФ Владимир Путин в новом детском парке развлечений Остров мечты
Бабушка обратившегося к Путину мальчика рассказала о внуке
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Что говорят об обострении в Идлибе в России и мире
Мюнхенская конференция по безопасности
ЛДПР назвала позицию генсека НАТО по Сирии ошибочной и неадекватной
Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот
Airbus передал "Аэрофлоту" первый самолет модели A350-900
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Появились результаты вскрытия первого погибшего от коронавируса
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Украинский эксперт заявил, что "Газпром" может уничтожить "Нафтогаз"
Золотые слитки
Россия увеличила экспорт золота в 2019 году в 8,4 раза
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе
Кэрол Феннер с дочкой Луной
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результаты новой операции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперты: коронавирус помог обнаружить проблему с продуктами
03:11Врач объяснила гибель людей на дне рождения блогера в Москве
03:10Источник: третий спутник "Глонасс-К" запустят с Плесецка в мае
03:09Глава СНБО Украины посоветовал лечить коронавирус салом и чесноком
03:07В Британии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
Лента новостейМолния