Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину

ООН, 28 фев — РИА Новости. Организационную сессию комиссии Организационную сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский попросил отложить заседание организационной сессии комиссии по разоружению на разумный ограниченный срок.

"У меня есть предложение: перенести эту организационную встречу на более позднюю дату, а именно 6 апреля или до этого", — сказал председатель комиссии на ее заседании.

Возражений его предложению не было.

Ранее в феврале комиссия уже откладывала заседание в связи с тем, что Воронцову не дали вовремя визу. Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о проблемах с визами для дипломатов из других государств.

США пока фактически не гарантируют им выдачу визы.

Вашингтон в феврале также не выдал визу для посещения ООН замдиректора департамента по новым вызовам МИД России.

Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года, после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе.

Так, в 2015 году Соединенные Штаты выдали визу с ограничениями спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, из-за чего ей пришлось отменить визит для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран — участниц Межпарламентского союза.

Еще в 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН.