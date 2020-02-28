Встречу "нормандской четверки" могут перенести, заявили в МИД Украины

КИЕВ, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированная на апрель встреча глав государств "нормандской четвёрки" (Германия, Россия, Украина и Франция) может быть перенесена на более поздний срок.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что конкретной даты проведения "нормандского" саммита в Берлине пока нет. По его словам, еще предстоит понять, в какой степени реализованы те договоренности, которые были достигнуты в Париже. В МИД РФ также отмечали, что заявления Киева и степень выполнения им "Парижского пакета" договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле.

"Хотелось бы, чтобы произошла (встреча глав государств в "нормандском формате" в апреле), но очевидно, как показывает ситуация, может быть перенесена немножко дальше", - заявил Пристайко в эфире телеканала "Украина 24"

По его словам, для проведения очередной встречи глав государств, должны быть выполнены договоренности предыдущего "нормандского" саммита.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.