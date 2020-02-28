Встречу "нормандской четверки" могут перенести, заявили в МИД Украины

КИЕВ, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированная на апрель встреча глав государств "нормандской четвёрки" (Германия, Россия, Украина и Франция) может быть перенесена на более поздний срок.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что конкретной даты проведения "нормандского" саммита в Берлине пока нет. По его словам, еще предстоит понять, в какой степени реализованы те договоренности, которые были достигнуты в Париже. В МИД РФ также отмечали, что заявления Киева и степень выполнения им "Парижского пакета" договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле.
"Хотелось бы, чтобы произошла (встреча глав государств в "нормандском формате" в апреле), но очевидно, как показывает ситуация, может быть перенесена немножко дальше", - заявил Пристайко в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, для проведения очередной встречи глав государств, должны быть выполнены договоренности предыдущего "нормандского" саммита.
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На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.