Боррель призвал обеспечить доступ гумпомощи беженцам в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил о необходимости обеспечить доступ гуманитарной помощи сирийский беженцам.
"Подчеркнул срочную необходимость обеспечить доступ гуманитарной помощи с тем, чтобы улучшить ситуацию с беженцами", - говорится в сообщении Борреля в Twitter.
Телефонный разговор Лаврова с Боррелем состоялся 28 февраля по инициативе Евросоюза.
По данным российского МИД, в фокусе внимания находились вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии в соответствии с рекомендациями Совета безопасности ООН. Обсуждались также некоторые аспекты отношений Россия-ЕС.