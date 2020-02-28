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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T21:05+0300
https://ria.ru/20200228/1565353324.html
Боррель призвал обеспечить доступ гумпомощи беженцам в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/153066/07/1530660775_0:0:4472:2516_1036x0_80_0_0_1ebae6667a31ebe1948da51b3faa19a6.jpg
РИА Новости

Боррель призвал обеспечить доступ гумпомощи беженцам в Идлибе

21:05 28.02.2020
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил о необходимости обеспечить доступ гуманитарной помощи сирийский беженцам.
"Подчеркнул срочную необходимость обеспечить доступ гуманитарной помощи с тем, чтобы улучшить ситуацию с беженцами", - говорится в сообщении Борреля в Twitter.
Телефонный разговор Лаврова с Боррелем состоялся 28 февраля по инициативе Евросоюза.
По данным российского МИД, в фокусе внимания находились вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии в соответствии с рекомендациями Совета безопасности ООН. Обсуждались также некоторые аспекты отношений Россия-ЕС.
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Обострение ситуации в ИдлибеЖозеп БоррельВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровЕвросоюзСирияООНВ мире
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