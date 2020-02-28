Михалкова из "Уральских пельменей" ответила на слухи о переезде в США

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о своем переезде в США.
Как написала артистка в инстаграме, эти слухи "вызвали переполох" среди ее родных и близких, однако они "сильно преувеличены". По словам Михалковой, она уезжала в Соединенные Штаты на время и уже успела вернуться обратно.
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"Россия — моя страна, моя судьба и Родина. Никогда и ни при каких условиях я ее не покину навсегда", — подчеркнула артистка.
Михалкова отметила, что путешествовать полезно и можно уехать за границу на пару недель или месяц.
"Но неизменно всегда буду возвращаться обратно", — заключила она.
В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в коллективе "Уральских пельменей" и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении. В октябре прошлого года актриса сообщила о своем уходе из шоу. Как рассказывала Михалкова, теперь она участвует в съемках детского КВН.
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