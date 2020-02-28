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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T21:18+0300
https://ria.ru/20200228/1565352985.html
Трамп поддерживает усилия Турции по деэскалации в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/152440/36/1524403641_0:0:2901:1633_1036x0_80_0_0_32f9a9b1b96d8ec748c90129ddca6e3c.jpg
РИА Новости

Трамп поддерживает усилия Турции по деэскалации в Сирии

20:58 28.02.2020 (обновлено: 21:18 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе телефонного разговора о поддержке усилий Анкары по деэскалации на северо-западе Сирии.
"Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Трамп выразил соболезнования и заявил об осуждении вчерашних атак, которые унесли жизни турецких военных в Сирии", — заявил представитель пресс-службы Белого дома Джуд Дир.
В Белом доме отметили, что "Трамп подтвердил поддержку усилий Турции по деэскалации ситуации на северо-западе Сирии и по предотвращению гуманитарной катастрофы". "Лидеры согласились, что сирийский режим, Россия и иранский режим должны остановить наступления до того, как больше невинных мирных жителей будут убиты или перемещены", — следует из распространенного комментария.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что российская авиация ВКС в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 19:15Обострение ситуации в Идлибе
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииДональд ТрампТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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