Трамп поддерживает усилия Турции по деэскалации в Сирии

Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018

"Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Трамп выразил соболезнования и заявил об осуждении вчерашних атак, которые унесли жизни турецких военных в Сирии", — заявил представитель пресс-службы Белого дома Джуд Дир.

В Белом доме отметили, что "Трамп подтвердил поддержку усилий Турции по деэскалации ситуации на северо-западе Сирии и по предотвращению гуманитарной катастрофы". "Лидеры согласились, что сирийский режим, Россия и иранский режим должны остановить наступления до того, как больше невинных мирных жителей будут убиты или перемещены", — следует из распространенного комментария.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что российская авиация ВКС в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.