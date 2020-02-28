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Российским послам и постпредам могут запретить иностранное гражданство
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РИА Новости

Российским послам и постпредам могут запретить иностранное гражданство

20:54 28.02.2020 (обновлено: 21:09 28.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому послом РФ в иностранном государстве или постоянным представителем РФ в международной организации не может быть назначен гражданин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторы документа - члены Совета Федерации Константин Косачев и Андрей Клишас - уточняют, что в данный момент нет законодательного запрета иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство для гражданина, назначаемого на должность посла РФ в иностранном государстве или постоянного представителя РФ при международных организациях, или замещающего эти должности.
"Законопроектом предлагается дополнить перечень требований, которым Посол/Представитель должны удовлетворять для назначения на должность Посла/Представителя и для её замещения, требованием об отсутствии гражданства иностранного государства или вида на жительства для проживания в иностранном государстве. Соответственно, гражданин, являющийся Послом/Представителем или кандидатом для назначения на должность Посла/Представителя, должен иметь только российское гражданство", - говорится в документе.
В проекте также поясняется, что эти изменения обусловлены предложениями о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Они направлены на закрепление обязательных требований к должностным лицам и ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
Авторы документа отмечают, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счёт средств федерального бюджета.
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Популярные комментарии
Абсолютно логично и правильно!
28 февраля, 20:56
kkwlinat
1810000
Удивляет словечко "могут" - это сделать ДОЛЖНО! И еще: возникает вопрос - а у нас что, есть послы и прочие дипломаты с иностранным гражданством??! Это должно быть из области НЕВОЗМОЖНОГО!
28 февраля, 21:06
kkwlinat
1900000
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