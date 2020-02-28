Российским послам и постпредам могут запретить иностранное гражданство

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому послом РФ в иностранном государстве или постоянным представителем РФ в международной организации не может быть назначен гражданин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторы документа - члены Совета Федерации Константин Косачев и Андрей Клишас - уточняют, что в данный момент нет законодательного запрета иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство для гражданина, назначаемого на должность посла РФ в иностранном государстве или постоянного представителя РФ при международных организациях, или замещающего эти должности.

"Законопроектом предлагается дополнить перечень требований, которым Посол/Представитель должны удовлетворять для назначения на должность Посла/Представителя и для её замещения, требованием об отсутствии гражданства иностранного государства или вида на жительства для проживания в иностранном государстве. Соответственно, гражданин, являющийся Послом/Представителем или кандидатом для назначения на должность Посла/Представителя, должен иметь только российское гражданство", - говорится в документе.

В проекте также поясняется, что эти изменения обусловлены предложениями о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Они направлены на закрепление обязательных требований к должностным лицам и ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.