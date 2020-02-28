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2020-02-28T21:52+0300
https://ria.ru/20200228/1565352392.html
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
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РИА Новости

Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины

20:35 28.02.2020 (обновлено: 21:52 28.02.2020)
20244
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш" обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.
Политик обратила внимание на более чем двадцатипроцентное падение производства после смены власти.

"Что такое 20,4 процента? Это пятая часть производства грохнулась за считанные месяцы. За девять месяцев", — заявила Тимошенко.

Она считает, что власти должны были разобраться в причинах обвала промышленного сектора, однако не сделали этого. По ее мнению, руководство страны попросту не планирует бороться с такими явлениями.
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Тимошенко выразила мнение, что причина падения промышленности заключается в низкой монетизации экономики. Она уверена, что это было достигнуто целенаправленно.

"Нашу экономику сознательно, планово и профессионально оставили без денег. Это сознательная, спланированная политика уничтожения нашей страны", — заявила Тимошенко.

В качестве исполнителя этой политики она назвала Нацбанк Украины, подчеркнув, что со времен президентства Петра Порошенко он находится под внешним управлением.

"Там нет украинской стратегии, нет украинской системы интересов, там просто есть сознательная политика уничтожения страны", — заключила Тимошенко.

Ранее лидер "Батькивщины" заявила, что Украина "летит в пропасть", передавая объекты инфраструктуры и другие предприятия в концессию иностранным компаниям. Кроме того, она выступает с резкой критикой скандального законопроекта о рынке земли, согласно которому иностранцы смогут покупать земли сельхозназначения в стране. По ее мнению, принятие закона грозит Украине голодом.
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Ситуация на УкраинеЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Где ж ты раньше была, целовалась с кем? Сама ведь участвовала в начале ентого пути.
28 февраля, 23:22
Юрий Назаренко
21200549
Если ей дать очки помощнее, то она бы увидела, что украинская промышленность обваливается с 91 года.
28 февраля, 22:20
euex- ukrainian
170012137
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