МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Лидер партии " Лидер партии " Батькивщина Юлия Тимошенко в эфире телеканала " Наш " обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.

Политик обратила внимание на более чем двадцатипроцентное падение производства после смены власти.

"Что такое 20,4 процента? Это пятая часть производства грохнулась за считанные месяцы. За девять месяцев", — заявила Тимошенко.

Она считает, что власти должны были разобраться в причинах обвала промышленного сектора, однако не сделали этого. По ее мнению, руководство страны попросту не планирует бороться с такими явлениями.

Тимошенко выразила мнение, что причина падения промышленности заключается в низкой монетизации экономики. Она уверена, что это было достигнуто целенаправленно.

"Нашу экономику сознательно, планово и профессионально оставили без денег. Это сознательная, спланированная политика уничтожения нашей страны", — заявила Тимошенко.

В качестве исполнителя этой политики она назвала Нацбанк Украины, подчеркнув, что со времен президентства Петра Порошенко он находится под внешним управлением.

"Там нет украинской стратегии, нет украинской системы интересов, там просто есть сознательная политика уничтожения страны", — заключила Тимошенко.