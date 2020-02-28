Меркель и Эрдоган заявили о необходимости нового перемирия в Идлибе

БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Эрдоган заявили в телефонном разговоре о необходимости нового перемирия в Идлибе и скорейшем начале политических переговоров, сообщили в пятницу в кабмине ФРГ.

"Президент и канцлер обсудили актуальное положение и события в Идлибе, в том числе с точки зрения беженцев. Канцлер осудила беспощадные атаки на турецкие части и потребовала окончания наступательной операции сирийского режима и его союзников. Оба согласились с тем, что необходимо срочно договориться о новом прекращении огня и начать необходимые политические переговоры как можно скорее", — говорится в заявлении пресс-службы кабмина.

Меркель также "заверила президента Эрдогана в солидарности правительства Германии в оказании гуманитарной помощи перемещенным лицам в Идлибе". Она выразила соболезнования Эрдогану в связи с гибелью турецких военнослужащих.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что российская авиация ВКС в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Ранее Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.