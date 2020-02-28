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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T20:42+0300
https://ria.ru/20200228/1565352195.html
Меркель и Эрдоган заявили о необходимости нового перемирия в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/138719/08/1387190823_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_82193f7003708a9c7305bd88349d7bb0.jpg
РИА Новости

Меркель и Эрдоган заявили о необходимости нового перемирия в Идлибе

20:25 28.02.2020 (обновлено: 20:42 28.02.2020)
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© AP Photo / Axel SchmidtПрезидент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
© AP Photo / Axel Schmidt
БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Эрдоган заявили в телефонном разговоре о необходимости нового перемирия в Идлибе и скорейшем начале политических переговоров, сообщили в пятницу в кабмине ФРГ.

"Президент и канцлер обсудили актуальное положение и события в Идлибе, в том числе с точки зрения беженцев. Канцлер осудила беспощадные атаки на турецкие части и потребовала окончания наступательной операции сирийского режима и его союзников. Оба согласились с тем, что необходимо срочно договориться о новом прекращении огня и начать необходимые политические переговоры как можно скорее", — говорится в заявлении пресс-службы кабмина.

Меркель также "заверила президента Эрдогана в солидарности правительства Германии в оказании гуманитарной помощи перемещенным лицам в Идлибе". Она выразила соболезнования Эрдогану в связи с гибелью турецких военнослужащих.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что российская авиация ВКС в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Ранее Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Ангела МеркельГерманияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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